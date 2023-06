Mauro Corona: “Bianca Berlinguer via dalla Rai? Non la tradirò, sarò con lei ovunque vada” Sul Corriere della Sera, Mauro Corona ha commentato le voci secondo le quali anche Bianca Berlinguer potrebbe dire addio alla Rai.

A cura di Daniela Seclì

Mauro Corona ha rilasciato un'intervista a Roberta Scorranese per il Corriere della Sera. Ha commentato l'ipotesi che anche Bianca Berlinguer possa lasciare la Rai. Lo scrittore e alpinista ha chiarito che se dovesse succedere, la seguirebbe. Da anni, Corona è ospite fisso della trasmissione CartaBianca:

Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io so rischiare e conosco la sfida dell'incognito.

Mauro Corona seguirebbe Bianca Berlinguer se lasciasse la Rai

Mauro Corona ha assicurato che se Bianca Berlinguer dovesse lasciare la Rai, non avrebbe neanche un attimo di esitazione e la seguirebbe subito: "Io di estetico ho ben poco ma sono etico e sono fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino. È una questione di libertà. Se una rete comincia a mettere paletti, lacci, veti su alcuni ospiti la cosa non mi interessa. Se posso dire quello che penso, ci sto. La seguirò come Sancho Panza con la sua Don Chisciotta, gliel'ho anche detto".

L'ipotesi Mediaset nel futuro di Bianca Berlinguer

Mauro Corona, davanti all'ipotesi che Bianca Berlinguer possa passare a Mediaset, ha assicurato che sarebbe un grande acquisto per l'azienda. Anche perché, in questo modo, la rete dimostrerebbe di essere in grado di fornire un'informazione più completa e in grado di parlare anche a un pubblico di sinistra:

Dimostrerebbe l'intelligenza libera di allargarsi anche a un pubblico di sinistra. Se sono di sinistra? Sono un mercenario della televisione, vado dove mi pagano. Però a Bianchina sono affezionato. C'è un legame forte e non la tradisco.

Infine, ritiene che le liti in tv per fare ascolti siano ormai qualcosa di superato: "Smettiamola con l'aggredirci gli uni gli altri e proviamo a ragionare sui fatti".