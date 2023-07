Bianca Berlinguer confermata a Mediaset con Mauro Corona: martedì sera su Rete 4 e Stasera Italia È definitivo il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset dopo l’addio alla Rai. La conduttrice avrà spazio al martedì con un talk show in prima serata e nel preserale, alternandosi a Stasera Italia con Nicola Porro.

È fatta, Bianca Berlinguer passa a Mediaset dalla stagione 2023-2024. La giornalista, dopo aver annunciato le sue dimissioni dalla Rai dopo oltre 30 anni, passerà alla corte di Pier Silvio Berlusconi, per andare ad occupare lo stesso spazio che aveva a Rai3, quello del martedì sera. A darne la conferma assoluta è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset del 4 luglio.

Berlinguer a Mediaset, le parole di Berlusconi

"Abbiamo trasformato Rete 4 da canale per film e telenovelas in canale d'informazione – ha detto Berlusconi confermando la notizia del passaggio di Berlinguer a Mediaset – Entriamo nella fase 2 per allargare le prospettive e avere professionisti di peso. Lei era il nostro ideale e ci siamo trovati d'accordo sulla linea. Avrà una sera su rete 4, di martedì presumibilmente. Alternata a Nicola porro in altro giorno. Arriva con lei anche Mauro Corona". Su Bianca Berlinguer ha aggiunto:: "Ho instaurato un rapporto vero e di fiducia. Vogliamo essere più trasversali possibile".

Per Berlinguer anche staffetta con Porro a Stasera Italia

Oltre all'impegno in prima serata, per Berlinguer si apre anche la porta dell'access. Sarà lei, infatti, ad alternarsi con Nicola Porro alla conduzione di Stasera Italia, sostituendo Barbara Palombelli. Presenza fissa nel programma, Augusto Minzolini.

Cambia la linea di Mediaset sull'informazione

Un approccio all'informazione, quello di Mediaset nella prossima stagione, che cambia in modo significativo nell'ottica di un'apertura ad un pubblico più ampio. Dopo aver costruito dal nulla Rete 4 come rete di informazione cavalcando l'onda del populismo di destra e dell'opposizione, oggi all'azienda occorre deviare la rotta, essendo la destra diventata forza di governo. proprio in merito a questo, Pier Silvio Berlusconi esclude una sua discesa in politica: