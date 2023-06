Nicola Porro e il benvenuto per Bianca Berlinguer a Mediaset: “Non sarà facile, ma in bocca al lupo” Il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset è salutato anche da Nicola Porro: “Vediamo se Bianca avrà il coraggio di fare questo salto fondamentale, dopo trent’anni in Rai non è facile”.

Le voci si fanno sempre più insistenti riguardo il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset, dopo trent'anni di Rai. Sarebbe un passaggio clamoroso che persino Nicola Porro non ha mancato di commentare questa mattina, 30 giugno, nella sua consueta Zuppa di Porro: "Bianca Berlinguer a Mediaset? Vediamo se Bianca avrà il coraggio di fare questo salto fondamentale, ma in bocca al lupo a lei in tutti i casi". Un commento che è parso comunque possibilista, consapevole della forza del personaggio: "Ricordiamoci che ha fatto trent'anni di Rai non è facile questa scelta".

La nuova era Mediaset riparte da Bianca Berlinguer

Per Libero, invece, il passaggio sempre cosa fatta. Il giornale fondato da Vittorio Feltri ha messo la notizia addirittura in prima pagina: "Bianca Berlinguer alla corte dei Berlusconi" dando di fatto per certo il passaggio. "Una donna simbolo della sinistra mediatica apre la televisione berlusconiana al mondo progressista". Sarebbe in effetti uno scenario interessante, figlio della nuova direzione che verrà data a Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il futuro è vicino: i palinsesti saranno presentati martedì 4 luglio e allora scopriremo se questo passaggio ci sarà o meno. Il boato che ha avuto la notizia, intanto, è stato grande e soprattutto non è stato accompagnato da nessuna smentita.

Il giuramento di Mauro Corona: "Andrò con lei dovunque vada"

Mauro Corona, semmai, ha rinfoltito lo scoop con le sue dichiarazioni di ieri rilasciate al Corriere della Sera: "Bianca Berlinguer via dalla Rai? Sarò con lei ovunque vada". Lo scrittore ha addirittura spiegato che avrebbe fatto già da tempo un passaggio altrove: "Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io so rischiare e conosco la sfida dell'incognito".