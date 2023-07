Palinsesti Rai 2023/24, cosa cambia: Report al posto di Fazio e Caterina Balivo di Serena Bortone Aria di cambiamenti in casa Rai: durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/2024 sono stati annunciati i cambiamenti della prossima stagione televisiva. Ranucci con Report prenderà il posto di Che tempo che fa di Fazio, Caterina Balivo torna su Rai Uno con La volta buona, che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno.

A cura di Gaia Martino

Oggi, venerdì 7 luglio, è stato presentato il Palinsesto Rai per la prossima stagione, 2023/2024. Nel corso dell'evento dedicato alla stampa e agli investitori sono state annunciate tutte le novità che andranno in onda da settembre dopo gli addii di Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Luciana Littizzetto. L'amministratore delegato Roberto Sergio dagli studi Rai di Napoli ha comunicato che Report con Sigfrido Ranucci prenderà il posto di Che Tempo Che Fa, Caterina Balivo con La volta buona, invece, quello di Serena Bortone che ha da poco chiuso il suo Oggi è un altro giorno.

L'addio di Fazio e il nuovo Report

L'amministratore delegato Roberto Sergio dagli studi Rai di Napoli ha spiegato come la tv di Stato compenserà alla perdita di Fabio Fazio, che ha lasciato il suo storico Che tempo che fa – con lui anche Luciana Litizzetto – per passare a Discovery.

Fabio Fazio ha scelto di andare via prima del mio insediamento, lo ha fatto sulla base di una serie di percezioni che non c'erano sul rinnovo di contratto. Non ho potuto fare altro che prenderne atto e capire che prodotto di valore mettere che consentisse alla rete e all'insieme delle tre reti di vincere la serata nei confronti dei competitor.

Rai 3 ha così scelto di puntare su Report con Sigfrido Ranucci: "Abbiamo pensato di mettere il prodotto del giornalista d'inchiesta come Report, con più spazio e più durata, con la giusta garanzia e tutela nella sua collocazione primaria e naturale. I numeri, sono convinto, Report li farà".

Il ritorno di Caterina Balivo in Rai

Caterina Balivo torna in Rai dalla prossima stagione: prenderà il posto di Oggi è un altro giorno con il programma La volta buona, in partenza dall'11 settembre su Rai1. "Raccontiamo l'Italia e gli italiani con i linguaggi più diversi": così Stefano Coletta durante la presentazione dei Palinsesti ha commentato la nuova trasmissione che si occuperà di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo.