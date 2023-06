Ritorni in Rai: da Caterina Balivo a Elisa Isoardi, i volti dei nuovi programmi tv La Rai si appresta a presentare i palinsesti autunnali, nei quali sono previsti ritorni di nomi noti come Caterina Balivo, Elisa Isoardi e cambio di collocazione per conduttrici come Serena Bortone e Monica Giandotti.

A cura di Ilaria Costabile

I palinsesti del nuovo autunno in Rai, sono ormai in via di definizione e molti sembrano essere i nomi che potrebbero fare ritorno nel nuovo assetto della tv pubblica, sostituendo i volti che, fino ad oggi, avevano popolato le varie fasce della programmazione giornaliera delle tre reti Rai. Ecco, quindi, le varie ipotesi di chi potrebbe comparire in tv, a partire da settembre – ottobre.

Il ritorno di Caterina Balivo

È ormai noto che Serena Bortone sia stata spostata all'access prime time del weekend, quindi toccherà affidare il pomeriggio di Rai1 a qualcun'altro e pare che la prescelta possa essere Caterina Balivo. La conduttrice in passato aveva registrato ottimi ascolti con il suo "Vieni da me", e anche nel suo passaggio su La7, con il quiz show Lingo, il riscontro da parte del pubblico era stato piuttosto compiacente. Ragion per cui, quindi, sembra che lo spazio pomeridiano settimanale di Rai1 possa essere affidato nuovamente a lei, che rientrerebbe in Rai in pompa magna.

Altro grande ritorno, invece, è quello di Elisa Isoardi che in questi anni non era riuscita a trovare una sua collocazione in televisione, dopo la sua esperienza a La Prova del Cuoco e quindi, dopo l'ultima avventura itinerante, pare che proprio a lei possa essere affidata la conduzione di "Linea Verde", e di conseguenza Daniela Ferolla, dovrebbe avere uno spazio nel contenitore "UnoMattina" in cui presenzia Massimiliano Ossini.

Le novità di Rai2 e Rai3

Novità anche per la seconda rete. Tornerà Marcello Masi, al quale verrà affidato un format originale, mentre la vincitrice di Ballando con le stelle, Luisella Costamagna, dovrebbe avere uno spazio nella seconda serata del lunedì su Rai2. Anche Rai3 non è esula da cambiamenti, infatti, un addio sarebbe quello di Monica Giandotti che dopo la conduzione di Agorà, passa a ad un programma pomeridiano su Rai2. Infine ritorna anche Nunzia de Girolamo, promossa alla prima serata del lunedì di Rai3 con un talk show che, quindi, andrebbe a sostituire Report, che passa alla domenica sera.