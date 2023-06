Serena Bortone alla conduzione de Le Parole, al posto di Massimo Gramellini che va a La7 Serena Bortone, secondo quanto riporta TvBlog, sarà la nuova conduttrice de “Le Parole”, lo show che raddoppia la messa in onda nel fine settimana di Rai3. Gramellini, invece, ha preso la direzione di La7.

A cura di Ilaria Costabile

Sono mesi di cambiamenti per la Rai che si sta preparando alla presentazione dei palinsesti autunnali, in cui ci saranno conferme, ma anche delle novità in merito alla presenza di alcuni programmi a cui il pubblico si era piuttosto affezionato. Secondo quanto anticipa TvBlog, pare che tra i titoli pronti a rientrare nella nuova programmazione di sia anche "Le Parole", stavolta a condurlo non sarà più Massimo Gramellini, bensì un altro volto amato della Rai, ovvero Serena Bortone.

Serena Bortone nuova conduttrice de Le Parole

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, quindi, è pronta a riprendere posto su Rai3, rete che l'aveva vista precedentemente alla conduzione di Agorà e nella quale ritorna, nel fine settimana. La giornalista, infatti, prenderà il timone dello show che, a quanto pare, sarà collocato nell'access prime time del sabato sera, come già accadeva quando a condurlo era Massimo Gramellini e, poi, è prevista una doppia programmazione. "Le Parole" andrà in onda anche nell'access prime time della domenica sera, in una versione però leggermente diversa dall'originale. Non è ancora chiaro se, mantenendo l'assetto originario della trasmissione, ad affiancare Bortone ci saranno ancora Roberto Vecchioni e Saverio Raimondo, o ci saranno ulteriori cambiamenti.

Massimo Gramellini trasloca a La7

Per quanto riguarda Gramellini, invece, il giornalista che inizialmente era in forse sul da farsi, ha deciso di salutare la Rai, per traslocare su La7, dove condurrà un programma previsto sempre per l'access prime time del sabato e della domenica, quindi in diretta concorrenza con la sua vecchia trasmissione, insieme ad altre collaborazioni. L'editorialista del Corriere della Sera, quindi, ha scelto di approdare nella tv di Urbano Cairo che, in fin dei conti, è anche il proprietario della testata sulla quale scrive, ragion per cui si è trattata di una scelta piuttosto lineare.