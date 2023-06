Il futuro di Rai 3: Report al posto di Fabio Fazio, Monica Maggioni sostituisce Lucia Annunziata Secondo Ansa, anche Serena Bortone sarà uno dei volti di Rai3, sostituendo Massimo Gramellini il sabato sera.

A cura di Daniela Seclì

Quale sarà il futuro della Rai dopo che Fabio Fazio e Lucia Annunziata hanno lasciato l'azienda? Ansa svela chi prenderà il loro posto. Inoltre, chiarisce anche la prossima tappa professionale di Serena Bortone dopo l'addio a Oggi è un altro giorno. Vediamo quale sarà il nuovo volto di Rai3.

Report al posto di Che tempo che fa la domenica sera su Rai3

Secondo quanto apprende Ansa, sarebbe confermata l'indiscrezione lanciata da TvBlog. Dunque, la trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, a partire dalla prossima stagione televisiva, prenderà il posto lasciato vacante da Che tempo che fa, su Rai3. Ansa ha aggiunto ulteriori dettagli: "La decisione sarebbe stata presa in accordo con il conduttore Sigfrido Ranucci. La trasmissione d'inchiesta prenderà il via alle 20:55". Non resta che attendere l'ufficialità.

Maggioni al posto di Lucia Annunziata, Serena Bortone sostituisce Gramellini

Veniamo, ora, alle altre notizie riguardanti i palinsesti Rai, lanciate da Ansa. Come gli spettatori ormai sanno, Lucia Annunziata ha rassegnato le dimissioni e, dunque, ha lasciato il programma Mezz'ora in più, spiegando le motivazioni dell'addio alla Rai in una lettera:

Leggi anche Chi prende il posto di Lucia Annunziata su Rai3: da Michele Santoro a Serena Bortone

Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare, non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione.

Secondo Ansa, a prendere il suo posto sarà Monica Maggioni, che condurrà In Mezz'ora, dunque il format tornerà alla durata di 30 minuti. Il programma, sarà seguito poi da In mezz'ora storie, che proporrà agli spettatori dei reportage. Serena Bortone, dopo la lunga esperienza a Rai1 al timone di Oggi è un altro giorno, prenderà il posto di Massimo Gramellini. Dunque, dovremmo rivederla nel sabato sera di Rai3.