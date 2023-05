Fabio Fazio saluta la Rai: “Attesi segnali che non sono mai arrivati. Sono stati 40 anni bellissimi” Il conduttore saluta l’azienda e il pubblico della Rai dopo 40 anni, con un breve discorso in occasione dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Un commiato in cui non manca un accenno a come siano andate le cose.

A cura di Andrea Parrella

Il momento scelto da Fabio Fazio per l'ultimo saluto alla Rai coincide con il congedo di Luciana Littizzetto, che con la sua lunga lettera alla Rai ha segnato questo appuntamento finale di Che Tempo Che Fa sulle reti Rai dopo vent'anni. Il programma dal prossimo autunno si trasferirà sul NOVE e Fazio, che fino a quel momento della trasmissione aveva solo sfiorato l'argomento, decide quindi di sbottonarsi e dire alcune parole in merito a un addio che in pochi avrebbero previsto poche settimane fa. Il conduttore è partito dai ringraziamenti, sottolineando anche, e in modo sottile, un aspetto riguardante le ragioni di questa scissione:

Vorrei anche dire grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire in questi giorni. Voglio dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore che cura questo programma, Silvia Calandrelli direttrice Rai Cultura, che in questi mesi hanno cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati.

Parole da cui si evince come Fazio abbia atteso i contatti con l'azienda per un rinnovo di contratto, cosa che in effetti non è accaduta. Il conduttore ha quindi proseguito ripercorrendo molto brevemente i suoi 40 anni di carriera in Rai, sin dalla prima volta: "Come diceva Luciana, grazie alla Rai che è la Tv di tutti, anche la mia. Proprio in questi giorni, 40 anni fa, facevo il provino e incredibilmente mi presero. Da quel giorno chiamai Bruno Voglino "mamma" e l'ultimo grazie va a lui. Se mi permettete vorrei dire che dopo quel provino andai a fare l'imitatore a Pronto Raffaella, il cuore mi batteva durante la sigla".

L'ultimo ringraziamento non può che essere indirizzato ai telespettatori che in questi anni hanno supportato il programma: "Il grazie più grande lo dico al pubblico, che in tutti questi anni è cresciuto con noi. Sono stati 40 anni bellissimi2.