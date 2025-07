Can Yaman fuori da Viola come il mare 3: la lite con Francesca Chillemi, la polemica contro Mediaset e i nuovi impegni

Can Yaman è stato sostituito da Rodrigo Guirao Díaz. Negli ultimi mesi, la polemica con Francesca Chillemi e poi con Mediaset. Intanto, l’attore è impegnato in importanti progetti come la serie TV Sandokan, di cui si sta scrivendo già la seconda stagione.

È ufficiale. Can Yaman non prenderà parte alla serie Viola come il mare 3. A prendere il suo posto sarà l'attore Rodrigo Guirao Diaz. Al momento non è dato sapere il motivo che lo ha portato ad abbandonare il ruolo dell'Ispettore Capo di Polizia Francesco Demir. Nel corso della seconda stagione della fiction di Canale5, l'attore aveva espresso grande entusiasmo per l'evoluzione del suo personaggio, che andava acquisendo sempre più spessore. Tuttavia, non sono mancate le polemiche contro l'attrice Francesca Chillemi – protagonista della serie – e in un caso contro la stessa Mediaset, che a suo dire non avrebbe valorizzato a sufficienza un'altra sua fiction: Il turco. Ma andiamo con ordine.

Can Yaman e Francesca Chillemi, gli screzi dopo Viola come il mare

A maggio dello scorso anno, Mediaset stava trasmettendo la seconda attesissima stagione di Viola come il mare. Era arrivato il momento per Can Yaman e Francesca Chillemi di raccogliere i frutti del lavoro fatto. La fase di promozione sembrava essere iniziata nel migliore dei modi. Ospite a Verissimo insieme alla collega, infatti, l'attore dichiarò:

Appena trovo una donna bella come Francesca Chillemi, faccio un figlio. È difficile trovarla simile a lei, è diventata ogni stagione più bella lavorando con me.

Insomma, sembrava trasparire una grande complicità professionale tra loro. In quella stessa occasione, tuttavia, Francesca Chillemi disse anche: "Io lo stuzzico e lui reagisce male, è permaloso". Una manciata di giorni dopo quell'intervista, il clima – almeno pubblicamente – cambiò. Chiesero all'attrice come avesse fatto a stregare Can Yaman e lei chiarì che l'attore non era stato stregato da lei, ma dall'empatia del personaggio di Viola Vitale. A questo punto, il trentacinquenne sbottò su Instagram: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario". Dato che l'articolo faceva riferimento alle rivelazioni dell'attrice, Yaman aggiunse: "Comunque non ha rivelato niente, forse ha schivato…". Sempre in quei giorni, con una storia su Instagram rimarcò anche come i tweet dedicati a lui fossero infinitamente di più rispetto a quelli dedicati all'attrice. Chillemi non ha mai replicato, ma i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Insomma, alla luce di questi dissapori, era difficile immaginarli di nuovo insieme sul set.

La frecciatina a Mediaset durante la messa in onda de Il turco

Mediaset ha anche trasmesso un'altra serie che vede protagonista Can Yaman: Il turco. La messa in onda era stata annunciata per lo scorso 25 marzo. Tuttavia, all'ultimo minuto, l'azienda decise di spostare la miniserie all'8 e al 15 aprile. L'attore non la prese bene e su Instagram attaccò Mediaset:

La situazione è sempre più chiara e precisa, si vede che ci tengono…Un gran bel gioco di rivalità tra canali l'8 e il 15 aprile. Cambiare la programmazione all'ultimo minuto è davvero professionale. Grazie per il giusto valore che mi danno, ottima promozione.

Che questa presa di posizione pubblica abbia causato una frattura con Mediaset?

Can Yaman presto su Rai1 con Sandokan

Sembra, invece, procedere la collaborazione tra Can Yaman e Lux Vide. Nonostante abbia lasciato la serie Viola come il mare, è impegnato in un altro importante progetto della casa di produzione. Can Yaman interpreterà Sandokan. Un personaggio destinato a tenerlo impegnato – professionalmente parlando – ancora per un po'. La sceneggiatrice Elena Bucaccio, infatti, lo scorso maggio ha dichiarato a Fanpage.it: "Da poco abbiamo finito di montare Sandokan ed è una serie bellissima, stiamo già scrivendo la nuova stagione". Dunque, non è da escludere che la decisione di lasciare Viola come il mare possa essere scaturita anche dalla volontà di Can Yaman di dedicarsi ad altri progetti.