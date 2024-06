video suggerito

Sandokan, le prime immagini della serie di Rai1 con Can Yaman Arrivano le prime immagini dell'attore turco nei panni della Tigre della Malesia, protagonista della serie adattamento della saga nata dalla penna di Emilio Salgari. Le riprese sono partite lo scorso 22 aprile, la messa in onda è prevista per la prossima stagione.

A cura di Andrea Parrella

Tra i titoli più attesi della prossima stagione nell'ambito della fiction c'è sicuramente Sandokan, prodotto di Rai Fiction che avrà come protagonista l'attore turco Can Yaman e che è in realizzazione in queste settimane. Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare le prime immagini dal set della serie, le cui riprese sono partite lo scorso 22 aprile.

Tra le foto, pubblicate dall'account Twitter Cinguetterai, molto accreditato nell'ambito delle vicende che riguardano il servizio pubblico, si vede appunto Can Yaman nei panni di Sandokan, la Tigre della Malesia, ruolo che fu di Kabir Bedi nel celebre sceneggiato degli anni Settanta, ma anche Alanah Bloor nei panni di Marianna, la perla di Labuan e Alessandro Preziosi interpreta Yanez de Gomera e il divo di Gossip Girl Ed Westwick nei panni di James Brooke.

Il cast di Sandokan

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Sandokan è adattamento della saga nata dalla penna di Emilio Salgari. Diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, andrà in onda su Rai1 a cavallo tra autunno e inverno, ma avrà distribuzione globale. Nel cast della serie, oltre agli interpreti già citati, anche John Hannah, noto per Quattro matrimoni e un funerale, The last of us, Sliding Doors e La Mummia, ma anche Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto, ex volto di Amici e protagonista del film Stranizza d’amuri.

La trama della serie

Nella serie Sandokan, nata da un'idea di Luca Bernabei, gli spettatori assisteranno alle origini dell'amatissimo personaggio. Nell'incantevole scenario di Borneo, Sandokan vive circondato da tribù, combatte per sé stesso e per la sua ciurma di pirati tra cui l'amico Yanez. La sua vita cambia quando conosce Marianna, figlia del console britannico di Labuan. Un amore contrastato il loro. Le nobili origini di lei si scontrano con lo spirito avventuriero di lui. Sandokan, poi, scopre di essere figlio di un antico re guerriero e la sua vita cambia. Può fare affidamento su Marianna e su Yanez, mentre il terribile Lord Brooke gli dà la caccia.