Kabir Bedi: “Ancora oggi mi chiamano Sandokan. Gina Lollobrigida mi chiese di scegliere tra lei e la mia fidanzata” Kabri Bedi è ancora conosciuto e amato per il suo ruolo in Sandokan: “Ancora adesso mi chiamano così. Una fan mi seguiva ovunque per il mondo”. L’attore, 79 anni, ha parlato anche dell’amore e del flirt con Gina Lollobrigida: “Mi invitò a cena, poi mi chiese di scegliere tra lei e la mia fidanzata”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Kabri Bedi è sempre stato amato dalle fan. L'attore, oggi 79enne, è ancora conosciuto e amato per il suo ruolo da protagonista in Sandokan, per il quale fu scelto dal 1976 dal regista Sergio Sollima. "Ancora adesso mi chiamano così. Una fan mi seguiva ovunque per il mondo, dovevano intervenire le guardie", ha ricordato. Cresciuto nella regione dell'Himalaya, per tre mesi seguì la madre e fu un monaco "con la testa rasata e il vestito arancione giravo per le vie di Rangoon alle cinque di mattina".

Il successo con Sandokan: il provino e il salto con la tigre

Kabir Bedi si è fatto conoscere e amare dal pubblico per il suo ruolo da protagonista in Sandokan. "Ancora adesso per strada mi chiamano così, però non mi strappano più la camicia", ha spiegato l'attore in un'intervista al Corriere della Sera. Poi ha ricordato il provino, che è stato piuttosto intenso e avventuroso: "Volevano un attore asiatico. Dopo il primo incontro Sollima mi invitò a Roma. Ho fatto molte prove: a cavallo, a nuoto, di duello con la spada, di trucco, di scene romantiche. Dopo una settimana la parte era mia".

E, a proposito di scene avventurose, impossibile non ricordare il salto sotto la pancia delle tigre. Anche se, ha confessato Bedi, non è stata una scena girata in una sola volta visto il pericolo: "Per un uomo sarebbe impossibile lanciarsi davvero contro una tigre, troppo rischioso. Nessuno potrebbe sopravvivere. L’abbiamo girata in tante inquadrature spezzate, con parecchi salti diversi che creano l’illusione finale. Mi sono trovato davvero da solo davanti alla tigre che avanzava verso di me". Oggi la Rai sta preparando un ‘nuovo' Sandokan con Can Yaman protagonista: "É una buona cosa, gli auguro il meglio".

Kabir Bedi e il rapporto con l'amore

Dal 2016 Kabir Bedi è sposato con Parveen Dusanj, sua quarta moglie. Il primo incontro a Londra e la dichiarazione d'amore a Roma, alla quale lei rispose inizialmente di no: "Voleva capire se ero serio. Mi ha fatto aspettare 10 anni". Alle spalle l'attore ha altri tre matrimoni e ha confessato di aver mantenuto un bel rapporto con ogni donna della sua vita: "Rompere un rapporto è sempre doloroso, ma l’importante è ciò che resta quando la sofferenza finisce. Sono rimasto amico con tutte le mie ex mogli e ne sono orgoglioso". L'attore ha ricordato anche quando Gina Lollobrigida lo corteggiò e lo invitò a cena insieme alla sua fidanzata:

Mi invitò a cena in un bel ristorante romano, con altra gente. Portai anche la mia fidanzata, un’attrice molto famosa in India. Ma Gina la ignorò, parlava soltanto con me. C’era una band che suonava. Mi invitò a ballare, flirtava con me. Io ero emozionato, era una leggenda. A fine serata mi chiese di scegliere tra lei e la mia fidanzata, seguii il cuore.