Il turco con Can Yaman: il cast, la storia vera dietro la trama, le anticipazioni e il finale di stagione Martedì 8 aprile e martedì 15 aprile in onda su Canale5 le due puntate de Il turco, la nuova fiction con Can Yaman e Greta Ferro. La storia vera, le anticipazioni e come finisce.

A cura di Daniela Seclì

Il Turco, la nuova serie con Can Yaman

Da martedì 8 aprile, alle ore 21:30 su Canale5, va in onda la serie Il turco con Can Yaman e Greta Ferro. La fiction è composta da due puntate. La puntata finale andrà in onda martedì 15 aprile. Can Yaman interpreta Hasan Balaban, un soldato in fuga che cerca rifugio a Moena dove incontra e si innamora di Gloria. Il turco si basa su una storia vera, il secondo assedio ottomano di Vienna che si consumò tra l'11 e il 12 settembre 1683.

Le anticipazioni de Il turco: la prima puntata dell’8 aprile e il finale del 15 aprile

Le anticipazioni della prima puntata de Il Turco in onda martedì 8 aprile su Canale5 alle ore 21:30. L'ufficiale turco Hasan Balaban viene accusato della morte dei suoi uomini. Così decide di scappare e si rifugia a Moena. A soccorrerlo è Gloria, una donna che vive ai margini del villaggio. Tra i due nasce l'amore e il soldato convince gli abitanti del villaggio a lottare per i propri diritti. Nella seconda e ultima puntata de Il turco, in onda martedì 15 aprile Marco si prepara all'assedio contro i Turchi. Balaban, Decebel e Gunther, invece, aiutano gli abitanti di Moena a prepararsi alla battaglia e li addestrano alle tecniche di combattimento. Quando vengono attaccati, Balaban protegge la sua Gloria. Angelo, per ordine di Marco, pugnala Decebel. La tragedia sconvolge Balaban e i membri della divisione Artigli. Si avvicina il momento della battaglia finale tra l'esercito di Marco e gli abitanti di Moena. Balaban è ancora sconvolto per la morte di Decebal, quindi si reca nel campo di Marco e sventola bandiera bianca. Lo sfida, poi, a duello. Ma sarà Skeletwolf a volersi battere con lui. Quando Balaban sembra sull'orlo della sconfitta, tutto cambia. Marco è acclamato come eroe e annuncia le nozze con Diana. Diana tiene prigioniera Gloria e Balaban organizza un piano per liberarla. Poi il drammatico finale riportato dalle anticipazioni ufficiali:

Balaban e Marco si sfidano a duello, ma Marco fa entrare dei mercenari ad appiccare il fuoco alla pira a cui è legata Gloria e la donna muore tra le fiamme. Marco torna da prigioniero in Turchia, Balaban riconquista onore e libertà e vive avvolto nel mistero.

Il cast con Can Yaman: attori e personaggi

Can Yaman interpreta Hasan Balaban

Can Yaman interpreta Hasan Balaban;

Greta Ferro interpreta Gloria;

Will Kemp interpreta Marco Benedetti di Vicenza;

Slavko Sobin interpreta Guido;

Madalena Aragão interpreta Elda;

Magnus Samuelsson interpreta Gunther;

Haluk Piyes interpreta Yedder;

David Streames interpreta Padre Angelo;

Kieran O'Reilly interpreta Skelettwolf;

Sai Bennett interpreta Diana;

Veronica Ferres interpreta Giovanna.

La storia vera dietro la trama de Il Turco

La storia vera della serie Il Turco

La serie Il Turco è ambientata ai tempi del secondo assedio ottomano di Vienna che si consumò tra l'11 e il 12 settembre 1683. A combattere furono truppe alleate, composte da polacchi, austriaci e tedeschi comandate da Giovanni III Sobieski. A capo dell'esercito ottomano, invece, c'era Kara Mustafa Pascià. Il 14 luglio 1682 iniziò l'assedio e i militarti turchi, in numero nettamente superiore alle forze europee, circondarono Vienna. Kara Mustafa non ascoltò le richieste di giannizzeri e generali di fortificare il campo e agì in disaccordo con alcuni dei più importanti generali ottomani che si erano da sempre mostrati contrari all'impresa. Furono i turchi ad aprire le ostilità, ma l'esercito era indebolito dalle epidemie e dalla stanchezza. Kara Mustafa capì che la guerra era persa ma entrò a Vienna con l'intento di infliggere uno smacco all'alleanza. I giannizzeri si ribellarono al governo che li mandava in guerre che si risolvevano in un massacro. In quella battaglia, morirono circa 45mila uomini dell'esercito ottomano. Kara Mustafa, per ordine del Sultano Mehmed IV, fu strangolato a Belgrado.

Quante puntate sono e quando finisce la fiction di Canale5

Can Yaman e Greta Ferro

La serie tv Il turco è composta da due puntate. La prima andrà in onda martedì 8 aprile mentre la seconda e ultima andrà in onda martedì 15 aprile. Le puntate andranno in onda in prima serata su Canale5 e in streaming e replica su Mediaset Infinity.

Dove è stato girato Il Turco

Il Turco è stato girato a Moena, nella provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige. Il comune è situato in Val di Fassa. A Moena è presente il rione Turchia. Secondo la leggenda, durante l'assedio di Vienna, un soldato si rifugiò a Moena.