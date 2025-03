video suggerito

Il Turco con Can Yaman, ci sono problemi tra l’attore e Mediaset: “Grazie per la considerazione” Mediaset aveva annunciato il ritorno dell’attore con la miniserie “Il Turco” prevista per questa sera, 25 marzo su Canale 5. L’attore non l’ha presa bene. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ritorno di Can Yaman è destinato a slittare. Mediaset aveva annunciato il ritorno dell'attore con la miniserie "Il Turco" prevista per questa sera, 25 marzo su Canale 5. Purtroppo, però, la miniserie slitta ad aprile. Al suo posto andranno in onda puntate speciali del programma di Paolo Bonolis, "Avanti un altro! By Night". L'attore turco, però, non l'ha prese molto bene.

Che cosa ha detto Can Yaman

La decisione di Canale 5 ha provocato la reazione dell'attore turco, ma anche di quella dei fan. Il punto è che la miniserie è già partita in altri posti del mondo, come in Romania e in Brasile, mentre non è ancora disponibile in Italia. Su Instagram, in una delle sue storie, l'attore ha dichiarato:

La situazione è sempre più chiara e precisa, si vede che ci tengono… Un gran bel gioco di rivalità tra canali il 8 e il 15 aprile. Cambiare la programmazione all'ultimo minuto è davvero professionale. Grazie per il giusto valore che mi danno, ottima promozione.

I fan lo hanno ringraziato e hanno sottolineato: "La tua professionalità la tua persona, la tua fatica, il tuo modo di essere così come sei il tuo modo di darti corpo ed anima in ogni cosa che fai non ci distoglierà dall’attesa incommentabile della messa in onda del tuo capolavoro".

Di cosa parla la nuova miniserie Il Turco

Il Turco inizia a Moena nel 1683. Hasan, il personaggio interpretato da Can Yaman, sfugge a una condanna a morte durante l'assedio di Vienna. A prendersi cura di lui, Gloria, che lo cura con le erbe. Tra loro nasce un'appassionata storia d'amore. Hasan viene accolto con calore dalla comunità di Moena, che intende proteggerlo. Per sdebitarsi, il soldato decide di difendere a sua volta quel popolo, guidando una rivolta contro chi li ha ridotti in povertà con tasse esorbitanti. Nel cast anche l'attrice Greta Ferro, che interpreta Gloria. Dal 21 marzo ci sono i primi dieci minuti della serie in anteprima sulla piattaforma di Mediaset Infinity.