Forbidden Fruit, in arrivo in tv una nuova serie turca: quando e dove va in onda Arriva nel pomeriggio di Canale 5 una nuova serie turca. Si tratta di Forbidden Fruit, pronta ad appassionare il pubblico con misteri e intrighi. L'appuntamento è da lunedì 30 giugno alle 14.

A cura di Ilaria Costabile

A partire dal 30 giugno, nel pomeriggio di Canale 5 arriva una nuova serie che appassionerà il pubblico Mediaset. Si tratta di Forbidden Fruit. È ormai da diverso tempo che le serie turche hanno trovo un certo riscontro da parte dei telespettatori, ragion per cui, si dimostrano una vera e propria garanzia, capace di catalizzare l'attenzione anche nelle calde giornate estive. Nel cast anche attori noti per altre serie di successo come Hakan Karahan, visto già in Love Is in the Air.

Quando va in onda la nuova serie turca di Canale 5

Dopo la fine di Tradimento, che è stata una delle serie più seguite dal pubblico, ecco che su Canale 5 arriva una novità che appassionerà il pubblico di Canale 5 e nella quale non mancheranno intrecci e misteri che uniscono due mondi: quello dell'alta società e quello della finanza. L'ambientazione è, ovviamente, la Turchia attuale e i protagonisti di questo nuovo dizi -così si chiamano in gergo queste produzioni seriali- promettono di intrattenere il pubblico in queste calde giornate estive. L'appuntamento è settimanale, ogni pomeriggio, dalle 14 in poi, andranno in onda gli episodi della serie.

La trama di Forbidden Fruit

La trama ruota attorno a due sorelle, Yıldız e Zeynep, tra loro c'è un legame fortissimo sebbene abbiano due caratteri diversi che le portano a coltivare sogni e ambizioni differenti. La vita della prima cambia quando incontra Ender, una donna sposata e realizzata che pensa di lasciare suo marito Halit, senza però abbandonare il posto nella società che gestisce insieme a lui a Istanbul, poiché il suo obiettivo è quello di mantenere il suo status finanziario. Per questo motivo, decide di escogitare un piano affinché possa ottenere un divorzio quanto più vantaggioso possibile, cercando di accusare suo marito di infedeltà, truffandolo. Per farlo, quindi, ingaggia proprio Yildiz che pensa se accettare o meno la proposta. Sua sorella, Zeynep, nel frattempo, ha trovato lavoro nello studio di un socio di Halit, ed è da questo momento che la sua vita cambierà in maniera radicale.