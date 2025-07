Forbidden Fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio: lo stratagemma di Yildiz e il piano di Ender

Le anticipazioni della soap Forbidden Fruit. La trama degli episodi in onda da lunedì 14 luglio a venerdì 4 luglio. La soap va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Nelle anticipazioni Yildiz inganna Zerrin facendo credere che Duygu sia alleata di Ender, mentre Ender pianifica il recupero dei suoi effetti personali da casa di Halit.

Forbidden Fruit, anticipazioni puntata di lunedì 14 luglio

Nella puntata di Forbidden fruit, in onda lunedì 14 luglio alle ore 14:10 su Canale5, Alihan invita Zeynep a casa sua, e nonostante qualche incertezza iniziale, la ragazza accetta. I due trascorrono una serata speciale che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Nel frattempo, Hakan nota la crescente attrazione tra i due e inizia a punzecchiare Alihan. Yildiz lavora come cameriera personale di Halit e, per evitare che Duygu le metta i bastoni tra le ruote, escogita un piano per eliminarla. Ender cerca un modo per recuperare i suoi effetti personali dalla villa e chiede aiuto ad Aysel.

Infine, Alihan sorprende Zeynep portandola a visitare il Tunnel di Tito.

Ender si scontra con Zehra: le anticipazioni di martedì 15 luglio

Ender partecipa a una festa con Caner, dove si scontra con Zehra. Nella confusione, la donna ruba un oggetto personale della figliastra. Poi, va da Halit per chiedergli di vedere Erim ma finisce per litigare con lui. Yildiz è sempre più vicina a conquistare Halit e gli giura di non aver mai tramato con Ender. Per farlo ingelosire, accetta l'aiuto di Sengul, che le presenta Serdar. Alihan e Zeynep cenano insieme, avvicinandosi sempre di più. Intanto Lal cerca di contattare Alihan, che però continua a evitarla. Ender incarica Caner di indagare su Yildiz e decide di chiudere la relazione con Sinan. Zerrin e Lila propongono una cena di famiglia con Halit, ma Ender si presenterà a sorpresa. Nel finale, Alihan porta Zeynep nella sua tenuta di campagna, dove i due trascorreranno la notte insieme.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 16 luglio

Caner scopre il passato compromettente di Yildiz e lo rivela a Ender, che va da Metin per convincerlo a raccontare tutto a Halit. Halit assume Serdar grazie allo zampino di Yildiz. Ender scopre che Zeynep lavora con Alihan e inizia a sospettare che le due sorelle stiano tramando per conquistare i due imprenditori. Metin confessa a Halit di aver avuto una relazione con Yildiz, ma lei nega tuttosa. Nel frattempo, Ender irrompe nell'ufficio di Alihan per accusare Zeynep: Alihan si arrabbia.

Osman continua a tramare la vendetta contro i suoi nemici: le anticipazioni di giovedì 17 luglio 2025

Ender rivela a Zerrin e Lila che tra Halit e Yildiz, così come tra Alihan e Zeynep, c'è un crescente avvicinamento. Le due si preoccupano e Zerrin chiede subito al fratello di licenziare Zeynep. Ender, intanto, semina zizzania tra Lal e Alihan, facendo esplodere la gelosia della ragazza. Serdar continua a ricattare Yildiz, che però è molto triste anche per via di una discussione con Zeynep. Halit, colpito dalla situazione, cerca di chiarire con lei.

Ender conosce un nuovo e misterioso uomo d'affari, Osman, mentre continua a tramare la vendetta contro i suoi nemici.

Le anticipazioni di venerdì 18 luglio 2025

Deluso da Yildiz, Halit accetta l'invito fatto della ricca imprenditrice Azra. La notizia preoccuoa sia Yildiz che Ender, che iniziano a considerare Azra una minaccia da eliminare. Alihan e Zeynep si avvicinano sempre di più e organizzano un incontro con Yildiz. Lal si presenta ubriaca a casa di Alihan e crea qualche problema. Ender cerca foto compromettenti di Azra, mentre tra Alihan e Zeynep cresce la tensione. Nel finale, Alihan riesce a riconciliarsi con Zeynep, mentre Yildiz dichiara ciò che prova a Halit. La risposta dell'uomo sarà del tutto inaspettata.