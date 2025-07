Forbidden Fruit, anticipazioni dall’1 al 4 luglio: Yildiz accetta di sedurre Halit poi gli rivela il piano della moglie

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della soap Forbidden Fruit. La trama degli episodi in onda da martedì 1 luglio a venerdì 4 luglio. La soap va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Nelle anticipazioni il diabolico piano di Ender, che chiede a Yildiz di sedurre suo marito con lo scopo di smascherare il tradimento e mantenere i suoi privilegi durante il divorzio. Ma le cose andranno in modo inaspettato.

Forbidden fruit, anticipazioni puntata di martedì 1 luglio

Nella puntata di Forbidden fruit, in onda martedì 1 luglio alle ore 14:10 su Canale5, si scopre che il matrimonio di Ender con Halit non è affatto felice. Alla facciata che esibiscono, si contrappone un rapporto estremamente litigioso. Un giorno Halit invita Yildiz ad accompagnarlo durante un viaggio in elicottero e le permette di visitare le sue aziende. Le sue premure colpiscono molto Yildiz. Ender nota come Yildiz guarda suo marito e sa anche che la donna aspira alla ricchezza, per questo le offre una grossa somma di denaro perché seduca Halit. Smascherando il marito, poi, potrà divorziare senza perdere i suoi privilegi. Zeynep confida a una collega che le servono soldi. Alihan ascolta la conversazione e decide di anticiparle lo stipendio, facendo un gesto inaspettato.

Zeynep vittima di uno scippo: le anticipazioni di mercoledì 2 luglio

Yildiz accetta la proposta di Ender e si impegna a sedurre suo marito. Ender ha un amante, Zehra, un chirurgo estetico. Zeynep è invitata a una serata di premiazione legata al suo lavoro. Dato che la persona che doveva andare a ritirare le targhe ha avuto un contrattempo, si offre di farlo lei. Tuttavia, rimane vittima di uno scippo. Alihan corre subito a soccorrerla.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 3 luglio

Alihan fa un regalo a Zeynep per risarcirla degli oggetti che le hanno rubato. Yildiz, approfittando di un momento di confusione, si appropria del cellulare di Ender e inizia a curiosare. Rischia di essere scoperta da Halit, ma riesce a riconsegnare il cellulare alla legittima proprietaria, dicendole che ha ricevuto una telefonata da un contatto salvato come "Signora Sinen". Ender, con tono piccato, la invita a farsi gli affari suoi. Yildiz, contrariata, dice ad Halit di voler lasciare il lavoro.

Yildiz rivela a Halit il piano della moglie: le anticipazioni di venerdì 4 luglio

Yildiz confessa a Halit il piano della moglie. L'uomo, allora, fa pedinare Ender e mette sotto controllo il suo cellulare. Capisce che la moglie nasconde qualcosa. Così, scopre che Ender ha un'altra relazione. Zeynep è delusa quando apprende che Alihan ha fatto trasferire Eda, nonostante lei gli abbia chiesto di perdonarla. Zeynep decide di combattere il carattere burbero dell'uomo con la dolcezza.