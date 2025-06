video suggerito

Tradimento, anticipazioni dal 16 al 21 giugno: Asli ferita da un colpo di pistola, Ipek annuncia il suicidio Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da lunedì 16 giugno a sabato 21 giugno: Kahraman torna a casa dopo la delicata operazione, ma litiga con Oylum perché è convinto che lo abbia tradito con Tolga. Asli è in condizioni gravissime dopo essere stata ferita da un colpo di pistola. Ipek annuncia il suicidio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da lunedì 16 giugno a sabato 21 giugno. La soap andrà in onda ad orari diversi su Canale5. Dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Il venerdì ci sarà un doppio appuntamento e Tradimento andrà in onda anche di sera, alle ore 21:20. Il sabato, invece, andrà in onda alle ore 15:30. Le anticipazioni annunciano numerosi colpi di scena: Kahraman torna a casa dopo la delicata operazione, ma litiga con Oylum perché è convinto che lo abbia tradito con Tolga. Asli è in condizioni gravissime dopo essere stata ferita da un colpo di pistola. Ipek annuncia il suicidio.

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 16 giugno

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda lunedì 16 giugno alle ore 14:10. Sollievo per Oylum e per tutta la famiglia, Kahraman si sveglia dopo la delicata operazione. Ipek intende vendicarsi di Yesim e chiede a Azra di aiutarla. Insieme si introducono nella stanza di Oltan e rubano il suo computer portatile, l'intento è quello di appropriarsi del video in cui Yesim è ritratta come una escort.

Il ritorno di Kahraman: le anticipazioni di martedì 17 giugno

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 17 giugno alle ore 14:10 fervono i preparativi per il ritorno di Kahraman. Ilknur teme che con il ritorno degli sposi, lei possa perdere il lavoro perché ha sparlato di Oylum e Tolga. Azra viene a sapere che la chiavetta USB con cui Yesim lo sta ricattando da tempo, in realtà non contiene un bel niente. Guzide mostra a Dundar i risultati del test del DNA, ma quando lei prova ad accarezzarlo, lui si ritrae.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 18 giugno

Nell'episodio di Tradimento in onda alle ore 14:10, quando Sezai finisce in ospedale, Ipek si scaglia subito contro Guzide accusandola. Ma la donna dimostra di non essere responsabile dell'accaduto. Tolga chiede al padre se stia frequentando qualcuno, poi si confrontano sulla situazione di Selin. Anche Azra vorrebbe sapere come sta Selin.

Yesim e Umit in TV: le anticipazioni di giovedì 19 giugno

Nell'episodio in onda giovedì alle ore 14:10, Yesim e Umit partecipano a una trasmissione televisiva. I due ricevono un riscontro positivo sia dal pubblico che da Kemal, fratello del defunto. Quest'ultimo promette loro che li sosterrà in futuro.

Tradimento, venerdì 20 giugno doppio appuntamento: alle 14:10 e alle 21:20

Venerdì 20 giugno doppio appuntamento con Tradimento. Nell'episodio in onda alle ore 14:10, Sezai viene dimesso dall'ospedale e lo attende una dieta ferrea in grado di prevenire futuri infarti. Asli escogita un piano e fa incontrare Tolga e Oylum. Intende aiutarli a ricongiungersi. Asli decide di lasciarli da soli perché possano parlare. Esce in cortile, ma due suoi vicini di casa stanno avendo una lite furiosa. Purtroppo parte un colpo di pistola che colpisce Asli che viene ferita gravemente. Negli episodi in onda alle ore 21:20 Guzide scopre che Ipek e Oltan hanno una relazione. Dopo la sparatoria che ha ferito Asli, Oylum e Tolga vengono portati alla stazione di polizia per rendere la loro testimonianza. Oylum racconta cosa è successo a Kahraman ma non gli dice che in quel momento era con Tolga. L'uomo, tuttavia, lo scopre subito recandosi alla stazione di polizia. Litiga con Oylum e si dice convinto di non potersi più fidare di lei. Oylum è stanca, vuole chiedere il divorzio.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda sabato alle 15:30

Nell'episodio di Tradimento in onda sabato alle ore 15:30 Tolga assicura a Kahraman che Oylum non ha fatto niente di male e così riesce a placare la sua rabbia. Kahraman si reca da Oylum per chiederle scusa, ma la donna non ha alcuna intenzione di rivolgergli la parola. Guzide sostiene che Dundar sia suo figlio. Quest'ultimo smentisce e annuncia che la querelerà. Ipek, dopo avere litigato con Sezai, esce di casa furiosa. Sezai la cerca ma non riesce a mettersi in contatto con lei. Poi riceve il messaggio della figlia che gli annuncia che sta per suicidarsi. Sezai è disperato.