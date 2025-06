video suggerito

Tradimento, anticipazioni dal 3 all'8 giugno 2025: Tarik arrestato per l'omicidio di Korkmaz Tradimento dal 3 all'8 giugno: Yesim chiede aiuto per diventare socia del servizio catering, Tarik arrestato per l'omicidio di Korkmaz, Kudret droga Oylum e Kahraman in fin di vita.

Le anticipazioni della soap Tradimento rivelano una settimana ricca di tensione e drammi familiari. La trama degli episodi in onda da martedì 3 giugno a domenica 8 giugno promette sviluppi clamorosi che cambieranno per sempre le vite dei protagonisti. Tra arresti inaspettati, manipolazioni pericolose e rivelazioni scioccanti, i telespettatori assisteranno a momenti di pura adrenalina che terranno incollati al piccolo schermo.

Martedì 3 giugno: Yesim in difficoltà e l'arresto di Tarik

Yesim si trova in una situazione disperata quando chiede a Umit di diventare socia del Servizio Catering "Lo splendore di Oyku". I due finiscono per raccontare tutto a Guzide, che si procura un lavoro presso la signora Alev. Nel frattempo, Serra manifesta crescente preoccupazione per il comportamento di sua sorella, che non smette di pulire ossessivamente la casa. La giornata prende una piega drammatica quando Tarik viene arrestato dopo una denuncia che lo accusa dell'omicidio di Korkmaz. Tuttavia, quando arriva in una centrale di polizia apparentemente abbandonata, si rende conto che qualcuno deve averlo incastrato, suggerendo l'esistenza di un piano più ampio e pericoloso.

Le anticipazioni di mercoledì 4 giugno

Tolga telefona a Oylum mentre sono tutti riuniti. Guzide prende il cellulare e risponde, chiedendogli di non chiamare più la figlia e di dimenticarla. Kudret va all'appuntamento con Oltan, che lo prende a schiaffi per essersi introdotto insieme a Tolga in casa dei Dicleli per rapire Oylum e Can. Durante una cena, Ipek è felice e si sente libera e protetta, anche quando Sezai le rivela di sapere della truffa dell'automobile e che con Guzide hanno trovato un modo per farsi restituire il denaro da Tarik. La serata sembra procedere nel migliore dei modi, con un clima di apparente serenità che nasconde però tensioni profonde.

Giovedì 5 giugno: Kudret droga Tolga per separarlo da Oylum

Kudret mette in atto un piano diabolico per separare Tolga da Oylum. Lo induce a bere, poi lo droga e lo porta a una festa piena di belle ragazze con l'intento di fargli dimenticare il suo amore. Nel frattempo, Guzide, Sezai e Ipek, usciti dal ristorante, si imbattono nel celebre psichiatra amico di Guzide, Serdar Ocze, che li invita ad andarlo a trovare nel suo studio. Ipek accusa Sezai e Guzide di aver messo in scena l'incontro per convincerla a farsi curare.

Venerdì 6 giugno: il doppio appuntamento alle 14.10 e alle 21.20

Nel pomeriggio alle ore 14:10, Guzide rientrata dalla cena si sfoga con Ozan su quanto accaduto con Ipek, evidenziando il suo dispiacere. Ozan la consola mentre Sezai torna a casa e trova Ipek in una crisi di pianto. La ragazza intenta a fare le valigie dichiara di volersene andare perché ha capito di non essere benvoluta.

In serata alle ore 21:20, Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di sapere qualche novità sui due uomini rimasti coinvolti nell'incidente. Il video di Tolga, visibilmente ubriaco a una festa, fa il giro del web e Serra e Azra non perdono occasione per commentare gli atteggiamenti del giovane imprenditore. Intanto, Oltan origina una parte della conversazione e rimprovera Azra per i commenti poco carini nei confronti del figlio.

Le anticipazioni di Tradimento di sabato 7 giugno

Oltan scopre che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell'hotel Sharya differisce da quello che la sua azienda ha presentato e Ipek gli insinua il dubbio che Ersin stia cercando di sabotarlo. Quando Ersin arriva in ufficio, Oltan lo mette di fronte all'evidenza e questi inizia a inveire contro Ipek, rivelando al capo che in realtà loro due già si conoscono e che lei sta cercando di incastrarlo. Per rintracciare l'automobile che ha quasi investito Guzide, Yesim chiede aiuto a Begum, una sua cliente che possiede un'azienda che produce e gestisce sistemi di sorveglianza. La cerimonia di premiazione di Ozan si avvicina, ma nessuno ha avvisato Tarik, creando ulteriore tensione in famiglia.

Domenica 8 giugno, le anticipazioni delle 14.20

Sezai porta Guzide lontano dal caos cittadino, in un ristorante immerso nel verde dove le chiede di sposarlo. Grazie alla sua cliente Begum, Yesim riesce a identificare chi ha cercato di investire Guzide e, sconvolta, telefona subito a Sezai perché si tratta proprio di sua figlia: Ipek.