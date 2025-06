Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 giugno: la fine di Ipek dopo il finto suicidio, grave incidente per Kahraman

video suggerito

Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da domenica 22 giugno a venerdì 27 giugno. Nella trama il grave incidente di Kahraman che rimane sepolto sotto a un carico di terra. Poi la disfatta di Ipek che perde tutto dopo avere inscenato il suo suicidio.

Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da domenica 22 giugno a venerdì 27 giugno. La soap va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Mentre la domenica alle ore 15:30. Non andrà in onda sabato, né in prima serata venerdì. Nelle anticipazioni il grave incidente di Kahraman che rimane sepolto sotto a un carico di terra, ma anche la disfatta di Ipek che perde l'amore e la famiglia dopo il finto suicidio.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda domenica 22 giugno

Nella puntata di Tradimento, in onda domenica 22 giugno alle ore 15:30, Ozan sospetta che Ipek non si sia suicidata davvero. Per non sembrare spietato in un momento tanto delicato, suggerisce a Sezai che Ipek possa essere svenuta da qualche parte ma che non sia morta. Mualla si scaglia contro Oylum, colpevole di avere tradito Kahraman. Pretende che il bambino venga affidato a lei. Kahraman arriva con dei fiori per Oylum e assiste alla scena. È mortificato e si scusa per il comportamento della zia. Implora Oylum di tornare con lui, ma lei se ne va.

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 23 giugno

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda lunedì 23 giugno alle ore 14:10. Continuano le ricerche per ritrovare Ipek. Yesim si spinge fino a bussare alle porte degli abitanti del villaggio in cui è stata ritrovata l'auto della donna. Questo metodo si rivela fruttuoso. Infatti, a casa di Mustafa e Iffet ritrova Ipek nascosta.

Ipek è viva, la reazione di Sezai: le anticipazioni di martedì 24 giugno

Nell'episodio di Tradimento delle ore 14:10, Yesim ha scoperto che Ipek è viva. Corre a dirlo a Oltan. L'uomo ci rimane molto male per questa messinscena e decide di lasciarla. Anche Sezai è sconvolto dal modo in cui si è comportata sua figlia e la caccia di casa senza darle modo di spiegare le sue motivazioni.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 25 giugno

La puntata di Tradimento in onda mercoledì 25 giugno alle ore 14:10. Ipek implora Oltan di ripensarci e di non lasciarla, ma lui chiede alle guardie di cacciarla di casa. Sezai chiede a Guzide di sposarlo e lei accetta. Il matrimonio viene celebrato in fretta e furia il giorno seguente. Selin lascia finalmente l'ospedale.

Grave incidente per Kahraman: le anticipazioni di giovedì 26 giugno

Nella puntata di Tradimento di giovedì 26 giugno, Oylum si reca in cantiere per portare a Ozan i vestiti da usare per il matrimonio. Quando Oylum arriva, assiste a una scena spaventosa. Kahraman, per salvare Ozan, viene sepolto dal terriccio scaricato da un camion.

Tradimento, la puntata di venerdì 27 giugno

L'episodio di Tradimento in onda venerdì 27 giugno alle ore 14:10. Kahraman viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Si rende necessario un delicato intervento per asportargli la milza. L'uomo è in terapia intensiva. Intanto, finalmente si scopre la verità su Dundar. Il test del DNA rivela che è figlio di Tarik e Guzide. Ipek è sconvolta per la fine della relazione con Oltan.