La forza di una donna, anticipazioni dal 4 all’8 agosto: Hatice scopre la malattia della figlia Bahar

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da lunedì 4 agosto a venerdì 8 agosto. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15. Protagonista Bahar che, dopo la morte del marito Sarp in un incidente, si trova da sola a dover gestire i figli Nisan e Doruk. Nella sua vita torna la madre Hatice e la sorellastra Sirin farà di tutto per tenerle lontane. Nulla, però, è come sembra: stando alle anticipazioni, Hatice scorpre che la figlia è malata e lei intanto continua a cercare il marito, convinta che non sia morto.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 4 agosto

Le anticipazioni della puntata di lunedì 4 agosto. Bahar scopre che il suo patrigno Enver era a conoscenza della relazione tra la sorellastra Sirin e Sapra, ma ha scelto di tenerla segreta per tutto questo tempo. Così perderà la pazienza e litigherà animatamente con lui. In un secondo momento, dopo aver scoperto l'identità dell'amante segreta di Sarp, la donna si precipita a casa della madre Hatice in cerca della sorellastra Sirin e sfogherà la sua rabbia su tutti coloro che la circondano.

Le anticipazioni della puntata di martedì 5 agosto di La Forza di una donna

Le anticipazioni della puntata di martedì 5 agosto. Alp e la moglie Piril sono pronti a partire per l'America e, nel frattempo, pranzano con Suat. Un piccolo imprevisto blocca l'uomo lungo la strada: la sua Jeep è in panne e, fermatosi, si perde nei ricordi della sua vita con la moglie Bahar. Quest'ultima è sempre più convinta che il marito sia vivo e continua a cercare senza sosta la madre di lui, Julide. Allo stesso tempo, è sulle tracce di Sirin.

Cosa succederà nella puntata di mercoledì 6 agosto: le anticipazioni

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 6 agosto. Jale caccia Sirin di casa perché crede che abbia fatto la spia dicendo a Bora Bora del suo divorzio con Musa. Nel frattempo, Nisaan e Doruk fanno una sorpresa alla madre Bahar e le preparano la colazione. I due sono cresciuti con lei da quando il padre è morto in un incidente, stando a quanto credono finora.

Yeliz viene arrestata: le anticipazioni di giovedì 7 agosto

Le anticipazioni della puntata di La forza di una donna di giovedì 7 agosto. Arif decide di andare a parlare con Bahar per cercare di riallacciare i rapporti con lei, ma la donna non vuole saperne. Il rancore che prova nei suoi confronti e verso Enver e Yeliz è troppo forte. Nel frattempo, Suat perde la pazienza con il figlio Piril, mentre Ceyda e Teliz si presentano per dare una lezione a Sirin. La donna però non riesce a chiamare aiuto e Yeliz viene arrestata.

Le anticipazioni di venerdì 8 agosto: Hatice scopre la malattia della figlia

Stando alle anticipazioni, nella puntata di venerdì 8 agosto Hatice scoprirà che la figlia Bahar è gravemente malata. La donna soffre di una forma di anemia e avrà bisogno di un trapianto di midollo osseo. La scoperta sulle sue condizioni di salute, la porta a giustificare i comportamenti della figlia, evitando di incolparla come aveva invece sempre fatto in passato.