Io sono Farah sospesa da oggi e per tutta la settimana di Ferragosto: quando torna su Canale 5

Mediaset ferma Io sono Farah per Ferragosto: la soap turca con Demet Özdemir sospesa dall’11 al 17 agosto. Al suo posto doppio appuntamento con If You Love e le altre soap del pomeriggio.

Io sono Farah è la nuova serie turca che sta facendo impazzire i telespettatori di Canale 5, ma purtroppo c'è un nuovo cambio di programmazione alll'orizzonte. Infatti, i vertici Mediaset hanno stabilito che nella settimana di Ferragosto la serie non andrà in onda come di consueto a ora di pranzo. Quando andrà in onda?

Perché Io sono Farah è stata sospesa

I dirigenti di Mediaset hanno preso una decisione che è chiaramente strategica. Il congelamento della messa in onda della soap turca dall'11 al 17 agosto preserva le migliori puntate per la settimana successiva, ovvero quando il pubblico tornerà stabilmente davanti ai teleschermi. Sprecare colpi di scena e sviluppi narrativi importanti durante l'esodo ferragostano sarebbe stato un errore tattico che l'azienda ha deciso di evitare.

I protagonisti di Io sono Farah: Demet Özdemir (sinistra) e Engin Akyürek.

Il nuovo palinsesto della settimana di Ferragosto

Per chi rimarrà in città durante la settimana di Ferragosto, Canale 5 propone un pomeriggio formato dalle repliche di Beautiful, da Forbidden Fruit, da un maxi episodio di If You Love (in onda proprio al posto di Io sono Farah) e una doppia puntata di "La forza di una donna". Appunto, If You Love con un maxi episodio si guadagna attenzione grazie a questo spazio prolungato che sarà sotto stretta osservazione dei dirigenti Mediaset.

Il ritorno di Io sono Farah: ecco la data

Il ritorno di Io sono Farah ha una data: lunedì 18 agosto. A partire da questo giorno, la soap turca dovrebbe riprendere il suo slot abituale. Si tratta di una pausa che punta a massimizzare l'impatto delle puntate successive. È una strategia che lascia intendere con estrema chiarezza quanto Mediaset punti su questa produzione turca, preferendo sacrificare una settimana di programmazione pur di non disperdere il potenziale narrativo della serie in un periodo di ascolti inevitabilmente ridotti.