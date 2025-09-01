La forza di una donna: anticipazioni dall’1 al 5 settembre: Arif si dichiara a Bahar, Sarp scopre la verità

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da lunedì 1 settembre a venerdì 5 settembre. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15. La protagonista è Bahar che, dopo la morte del marito Sarp in un incidente, si trova da sola a doversi occupare dei figli Nisan e Doruk. Ritorna nella sua vita la madre Hatice, ma la sorellastra Sirin farà di tutto per tenerle lontane. Qualcosa, mai emerso prima, sta per venire alla luce: stando alle anticipazioni, Arif apre il suo cuore a Bahat, mentre Sarp scopre da Enver che sua moglie e i figli sono ancora vivi.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 1 settembre

Enver confida a Ceyda e Yeliz il segreto che lo tormenta: Sarp è ancora vivo. Entrambe non credono a quanto gli è stato appena detto e Yeliz va nel panico, ma prova a pensare a qualche possa essere una possibile evoluzione della cosa. Bahar, non vedendo rientrare Enver cerca aiuto da Arif.

Le anticipazioni della puntata di martedì 2 settembre di La Forza di una donna

Ceyda spinge Arif a dichiararsi a Bahar e, nel frattempo, parlando con lei, le dice che è il caso di lasciarsi andare. È così che Arif apre il suo cuore a Bahar. Suat incontra Sirin e le promette soldi in cambio di informazioni su Bahar e i figli. Arriva Piril, stanca della situazione, ma Suat prova a rassicurarla, dicendole di aver saputo che Bahar sta frequentando Arif. Nel frattempo Umran vede Peyami e Bersan al centro commerciale e chiama Ceyda, tutto secondo il piano di Hikmet.

Cosa succederà nella puntata mercoledì 3 settembre: le anticipazioni

Hatice e Sirin informano Enver che Sarp è sposato con una donna ricca ed è padre di due gemelli di un anno. Ceyda chiude la storia con Hikmet e lascia il lavoro al nightclub per Seyfullah. Bahar racconta a Ceyda e Yeliz l'incontro con Arif. Sirin teme l'incolumità del padre e informa Suat dell'incontro tra Enver e Sarp. Enver rinfacci a Sarp quello che ha fatto e lo rimprovera, intimandogli di non avvicinarsi a Bahar e ai bambini. Sarp, addolorato e impotente di fronte alle parole di Enver, scopre così che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi.

Enver ha un malore: la trama della puntata di giovedì 4 settembre

Enver e Sarp si incontrano, ma improvvisamente arrivano gli uomini di Suat. Enver ha un malore e Sarp lo porta in ospedale dove viene operato, e la famiglia comprese Ceyda e Yeliz, si ritrova in ospedale attendendo l'esito dell'intervento. Anche Jale li raggiunge per avere informazioni dai medici.

Le anticipazioni di venerdì 5 settembre: Piril di fronte a un bivio

Il marito di Piril la mette di fronte a una scelta: o lui o suo padre. L'intervento subito da Enver è andato bene, sebbene venga spostato in terapia intensiva. Intanto Sirin riceve la visita di uno degli uomini di Suat con tanto di soldi. La donna va in crisi, non sapendo dove nascondere i soldi che è stata costretta ad accettare.