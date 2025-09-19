La forza di una donna, anticipazioni dal 21 al 27 settembre: Bahar sta per scoprire la verità su Sarp

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da domenica 21 a sabato 27 settembre. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15 e il sabato alle 14:45. La protagonista è Bahar che, dopo la morte del marito Sarp in un incidente, si trova da sola a doversi occupare dei figli Nisan e Doruk. Negli episodi di questa settimana, alcuni segreti stanno per essere svelati, dopo l'operazione di Bahar, intanto c'è chi vorrebbe vendicarsi di Sarp.

Le anticipazioni della puntata di domenica 21 settembre

Sarp porta Sirin in ospedale dove dovrà sottoporsi all'espianto di midollo, ringraziata fino alle lacrime da Bahar. Sarp vedrà la scena da lontano e tornerà da Piril. Doruk pensa di aver sognato suo padre e Nisan gli dice che è realmente successo. Hatiche chiede a Enver di non fare pressioni a Sirin, non vuole che lei scappi di nuovo. Munir incontra Yesim e si saprà qualcosa su Nezir, sul suo telefono legge un messaggio in cui si parla di una casa sul lago e così rivelerà tutto all’ex marito.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 15 settembre de La forza di una donna

Bahar sta per essere operata, ma Sirin le farà una rivelazione scioccante. Hatice è dubbiosa sui soldi e i vestiti costosi che ha trovato a casa sua e chiede spiegazioni a Sirin che, però, le dice di avere un nuovo fidanzato molto ricco, allontanando così i sospetti.

Cosa succederà nella puntata di martedì 23 settembre: le anticipazioni

Sarp vorrebbe vedere Bahar e quindi va in ospedale, dove incontrerà Ceyda. Intanto, gli uomini di Nezir si recano a casa di Alp e Piril. Tornato alla casa sul lago, Sarp scopre che le guardie del corpo sono state uccise e sua moglie, insieme ai figli, sono spariti, perciò sospetta siano stati rapiti da Azmi. La verità è che la moglie è scappata per potersi mettere in contatto con Sirin.

Piril fa una rivelazione su Sirin: la trama della puntata di mercoledì 24 settembre

Cyeda vede Bahar in ospedale mentre telefona di nascosto ad Arif e, quindi, non esita a farle notare come lui potrebbe essere l'uomo giusto per lei. Piril va a casa di Hatice ed Enver dove rivelerà che Sirin ha avuto una relazione con Sarp, ma anche con suo padre Suat. Enver, appresa la notizia, si sentirà male.

Le anticipazioni di giovedì 25 settembre: Piril scopre cosa è accaduto alla casa sul lago

Bahar può finalmente tornare a casa dall'ospedale dove ad attenderla ci sono tutti. Enver, però, sta quasi per confessarle che Sarp è vivo, ma Arif lo ferma, cercando di fargli cambiare idea, poiché vorrebbe sposare Bahar. Piril torna da Sarp e scopre cosa è accaduto nella casa sul lago.

Le anticipazioni di venerdì 26 settembre: Nisan sta per raccontare tutto alla madre

Bahar è a casa e i figli, Nisan e Doruk sono felicissimi, abbracciano la mamma e Nisan vuole svelarle di aver visto Sarp, ma saranno i nonni a fermare la bambina, chiedendole di aspettare che la mamma stia bene del tutto. Intanto Yusuf prova a far capire ad Arif che Bahar lo ha usato, ma lui non lo ascolta, anzi, gli dice di aver regalato alla donna l'anello di fidanzamento.

La puntata di sabato 27 settembre

Nezir vuole vendicarsi di Sarp, perché è stato lui ad uccidere suo figlio Mert. L'uomo sa che per vendicarsi deve servirsi di Bahar, Nisan e Doruk, usandole per attirarlo a sé. Nezir chiede ad Azmi di prendere in affitto una casa vicina a quella di Bahar, in modo da osservare i suoi movimenti, intanto Elx aggiorna Munir su quello che accade.