La forza di una donna, anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre: Bahar finalmente incontra Sarp

Le anticipazioni della serie turca La forza di una donna. La trama degli episodi in onda da domenica 28 settembre a sabato 4 ottobre: Bahar è tornata a casa e il suo stato emotivo è ancora in bilico, ma le diranno finalmente la verità su Sarp.

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da domenica 28 settembre a sabato 4 ottobre. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15 e il weekend alle 14:45. La protagonista è Bahar che, dopo la morte del marito Sarp in un incidente, si trova da sola a doversi occupare dei figli Nisan e Doruk. Negli episodi di questa settimana, Bahar scoprirà la verità su Sarp e i due finalmente si incontreranno.

Le anticipazioni della puntata di domenica 28 settembre

Sarp non sa che Nezir lo tiene d'occhio e dopo il trapianto a cui si è sottoposta Bahar decide di andare a trovarla. A fermarlo, però, c'è Ceyda che mossa da un istinto benevolo nei suoi confronti decide di permettergli di guardare Bahar intenta a dormire, con la promessa di non farsi vedere.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 29 settembre de La forza di una donna

Hatice va nella villa di Suat, il suo obiettivo è quello di convincere Sirin a tornare a casa insieme, sebbene Enver non appoggi questa scelta. Una volta avvenuto l'incontro, però, Sirin si lascia convincere e segue Hatice, ma il suo ritorno a casa non fa altro che riaccendere i conflitti già esistenti in famiglia.

Cosa succederà nella puntata di martedì 30 settembre: le anticipazioni

Ceyda ha la necessità di trovare un lavoro che possa darle indipendenza economica e, per questa ragione, decide di fare una proposta a Jale. Le chiede, infatti, se può fare la da babysitter a suo figlio, Bora. La risposta che riceverà da Jale, però, non sarà quella che si aspettava, poiché la dottoressa ritiene non sia una buona idea, per cui decide di rifiutare la proposta lasciando Ceyda in balia della confusione.

Sarp scopre che Nezir controlla Bahar: la trama della puntata di mercoledì 1 ottobre

Sarp viene avvisato da Munir che Nezir ha chiesto di mettere sotto sorveglianza il palazzo in cui vivono Bahar e i suo figli, Nisan e Doruk. L'uomo ha escogitato un piano per beccare Sarp nel momento in cui volesse andare a fargli visita. Monir, quindi, gli consiglia di stare lontano dalla prima moglie.

Le anticipazioni di giovedì 2 ottobre: tensioni tra Sirin e i suoi genitori

Hatice ed Enver trovano il telefono di Sirin e provano a disattivarlo, la figlia li scopre proprio in quel momento e li blocca. Nel frattempo, Arif accompagna a scuola la piccola Nisan che, durante il tragitto inizia a piangere, e lui non sa come reagire. Ceyda e Yeliz non riescono a trattenere l'agitazione, il giorno della verità e della cena chiarificatrice è ormai vicino, cena alla quale Nisan vorrebbe invitare anche Sirin, ma sono i nonni a farle abbandonare l'idea. Arif, intanto, soffre per il distacco da Bahar.

La trama dell'episodio di venerdì 3 ottobre

A casa di Bahar si ritrovano Jale, Ceyda, Hatice ed Enver. Sono lì perché intendono dirle la verità su Sarp, con Nisan che non vede l'ora di poter dire alla madre quello che ha scoperto. Sarp, in accordo con Munir, decide di raggiungere Bahar a casa, per dirle quello che potrebbe accadere a lei e i bambini

La puntata di sabato 4 ottobre

Sarp arriva da Bahar e i due, emozionati, si riabbracciano. Doruk e Nisan sono confusi, il piccolo pensa che non sia vero quello a cui sta assistendo. Bahar, allo stesso tempo, deve fare i conti con un'emotività piuttosto fragile e precaria. Nel frattempo Sirin minaccia Piril per riavere le fotografie che la ritraggono insieme a Sarp, ma Piril non sembra essere scalfita dalla richiesta.