La Forza di una donna anticipazioni dal 13 al 18 ottobre: l’ingiustizia di Ceyda, la resa dei conti tra Bahar e Sirin

La settimana dal 13 al 18 ottobre sarà ricca di colpi di scena per i protagonisti de La forza di una donna, la soap turca che ha avuto un enorme successo sulla rete ammiraglia di Mediaset e intrattiene il pubblico nella fascia pomeridiana, subito dopo Uomini e Donne. Le vicende di Bahar, Sarp, Sirin e Ceyda faranno un lungo giro e le anticipazioni promettono tensione e momenti toccanti. Tutti i giorni in onda su Canale 5 a partire dalle 16:05.

Lunedì 13 ottobre 2025: Sarp torna e scombussola gli equilibri

Ceyda, fresca di nomina come babysitter di Bora, si trova ad affrontare un problema imprevisto, ma la vera scossa arriva in casa di Enver e Hatice. Sarp bussa alla loro porta per affrontare un argomento delicato: insiste affinché consegnino del denaro a Bahar. Enver, però, si rifiuta di assecondare la richiesta del genero e una nuova crepa si aggiunge a rapporti familiari già molto precari.

Martedì 14 ottobre 2025: L'ingiustizia di Ceyda

Un equivoco costa caro a Ceyda: Jale la licenzia in tronco, convinta che la donna abbia rubato un peluche appartenente al piccolo Bora. La realtà è ben diversa: è stato lo stesso bambino a mettere il giocattolo nella borsa di Ceyda, con l'intento di restituirlo a Doruk. Sconvolta e umiliata, Ceyda si chiude in se stessa, nascondendo l'accaduto persino all'amica Yeliz, che però nota il suo strano comportamento.

Mercoledì 15 ottobre 2025: La verità viene a galla

La verità, come sempre, trova la sua strada. Jale scopre che il presunto furto di Ceyda è stato un malinteso orchestrato dal piccolo Bora. Con un moto di pentimento, la dottoressa si reca alla scuola di Nisan e Doruk, sperando di incontrare Ceyda e porgere le sue scuse. Purtroppo, quel giorno i bambini sono stati accompagnati da Bahar e l'incontro tanto atteso è rimandato.

Giovedì 16 ottobre 2025: Bahar contro Sirin, la resa dei conti

Bahar è determinata a scoprire dove si nasconde Sarp, convinta che Sirin conosca la verità. Si precipita a casa di Enver ed Hatice per un confronto diretto con la sorellastra. Tuttavia, di fronte all'ostinata reticenza di Sirin, Bahar perde la pazienza, dando vita a un'accesa discussione che rivela la profondità del loro astio.

Venerdì 17 ottobre 2025: la rabbia di Bahar

La rabbia di Bahar non accenna a placarsi dopo il confronto con Sirin. Ancora convinta che la sorellastra nasconda informazioni su Sarp, Bahar decide di seguirla, curiosa di scoprire l'identità del suo nuovo misterioso fidanzato. Nel frattempo, Ceyda, decisa a vendicarsi del torto subito da Jale, sta per mettere in atto un dispettoso piano per ripagarla con la stessa moneta.

Sabato 18 ottobre 2025: Enver si riappacifica con Sirin

Suat conduce Sirin a un appuntamento con Piril per fare luce sul destino di Bahar. Intanto, Jale, cercando di rimediare al suo errore, offre a Bahar il numero di una pedagogista per aiutare Nisan e Doruk ad affrontare l'assenza di Sarp. Hatice si accorge che i soldi del genero sono scomparsi e, ignara che sia stato Enver a spenderli, chiede spiegazioni a Sirin. La donna, provata, ha una crisi e mente al marito, attribuendo la sua tristezza alla tensione tra lui e la loro figlia. Per accontentarla, Enver si riappacifica con Sirin. La puntata si conclude con un colpo di scena: Bahar riceve un messaggio da parte di Sarp, che la invita a raggiungerlo, ma l'sms non è stato inviato da lui, bensì da un'altra persona. Chi sarà?