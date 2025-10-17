La Forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 25 ottobre: Bahar scopre cosa le ha nascosto Sarp

Le anticipazioni della serie turca La forza di una donna. La trama degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 ottobre. Le vicende di Bahar, Sarp, Sirin e Ceyda faranno un lungo giro e le anticipazioni promettono tensione e momenti toccanti. Tutti i giorni in onda su Canale 5 a partire dalle 16:05.

La settimana dal 20 al 25 ottobre non lascerà delusi i fan de La forza di una donna, saranno episodi pieni di colpi di scena, la soap turca che ha avuto un enorme successo sulla rete ammiraglia di Mediaset e intrattiene il pubblico nella fascia pomeridiana, dopo il consueto appuntamento con Uomini e Donne. La storia di Bahar, Sarp, Sirin e Ceyda continuerà ad essere intricata e le anticipazioni promettono tensione e momenti toccanti. Tutti i giorni in onda su Canale 5 a partire dalle 16:05.

Lunedì 20 ottobre 2025: Bahar segue il messaggio di Sarp

Bahar ha ricevuto il messaggio da Sarp e sta andando verso il punto in cui dovranno incontrarsi, ma non sa che l'sms è stato scritto da Munir. È lui ad aver messo in atto un piano orchestrato da Sirin, che ha come obiettivo quello di rendere noto a Bahar, nel modo più malvagio possibile, che Sarp si è rifatto una famiglia.

Martedì 21 ottobre 2025: Bahar scopre la verità su Sarp

Bahar è finalmente arrivata al posto in cui avrebbe dovuto incontrare Sarp e qui vede qualcosa cha la sconvolge: un bambino che corre incontro a Sarp chiamandolo papà. Non c'è stato bisogno che vedesse altro per capire che in questi anni in cui sono stati lontani, si è rifatto una famiglia. Bahar è devastata dalla scoperta e improvvisamente al suo fianco si presenta Munir.

Mercoledì 22 ottobre 2025: Munir intimidisce Bahar

Munir ha intenzione di destabilizzare Bahar e le mostra un video in cui i suoi figli, Nisan e Doruk si trovano accanto ad un uomo che non conoscono. Una scena che mette non poca tensione alla donna e Munir, seguendo gli ordini di Suat, ha cercato di mettere in guardia Bahar dicendole di allontanarsi senza fare troppe scenate affinché ai suoi figli non accada nulla di male. Bahar si sente profondamente sola.

Giovedì 23 ottobre 2025: Hatice pretende la verità da Sirin

Sono stati attimi di pura paura e angoscia quelli vissuti da Bahar che, però, riesce a tranquillizzarsi non appena scopre che i suoi bambini, Nisan e Doruk non hanno subito alcun danno. Ma è una tranquillità illusoria, un altro colpo di scena metterà a dura prova la donna. Hatice, infatti, mettendo in ordine la stanza di Sirin nota qualcosa di insolito che, però, fa scattare in lei una furia incredibile. Per questo motivo decide di affrontare la figlia a muso duro per avere delle spiegazioni.

Venerdì 24 ottobre 2025: Sirin svela un retroscena sulla madre

Hatice è ormai decisa a farsi dire la verità, ma Sirin non vuole cedere e per rinconquistare la sua fiducia è decisa a confessare ad Enver la verità sulla provenienza del denaro che la madre aveva fatto credere fosse la sua liquidazione. La donna, infatti, gli ha mentito perché quei soldi appartenevano in realtà a Sarp.

Sabato 25 ottobre 2025: Sarp prova a contattare Bahar tramite Enver

Bahar capisce che è necessario andare avanti e cerca di trovare un nuovo impiego aiutata da Ceyda, mentre Yeliz ha appena saputo di aver avuto un colloquio di lavoro. Enver riceve da Sarp una busta con un telefono e la richiesta di farlo avere a Bahar, con il messaggio di richiamarla quanto prima. L'uomo non si fida e chiama in prima persona quel numero, scoprendo che si tratta proprio di Sarp. Doruk, intanto, appare geloso nei confronti dei fratellastri. Piril è furiosa con Sarp perché lui ha salvato il numero della prima moglie come "Mia Bahar".