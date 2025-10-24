La forza di una donna, anticipazioni dal 27 ottobre al 1 novembre: Yeliz viene sparata e muore

Le anticipazioni della serie turca La Forza di una donna per la prossima settimana, da lunedì 27 ottobre a sabato 1 novembre. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15 e il sabato alle 14:45. Negli episodi di questa settimana, Bahar rischia di essere rapita insieme ai figli, ma Sarp la salva in tempo. Durante l'irruzione dei criminali, però, durante il caos un colpo di pistola mette fine alla vita di Yeliz.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 27 ottobre

Bahar affronta Ceyda senza filtri: vuole sapere perché l’ha lasciata sola durante il colloquio. La bionda, con sincerità, confessa che Emre, il datore di lavoro, è il papà di Arda e l’unico uomo che abbia mai amato veramente. Nel frattempo, Munir avverte Suat che Nezir sta pianificando il rapimento di Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk, proponendo di portarli in un rifugio sicuro. Suat, però, gli ordina di prendere tempo con Sarp per permettere al boss di portare avanti il suo piano.

Cosa succederà nella puntata di martedì 28 ottobre

È il primo giorno di lavoro di Yeliz e le difficoltà non mancano, ma presto conquista la simpatia della proprietaria del negozio. Arif, intanto, suggerisce a Bahar di lasciare Istanbul insieme ai figli per mettere fine ai pericoli che li minacciano. Sirin, nel tentativo di riavvicinarsi a Ender, realizza una nuova insegna per la sartoria, ma riceve poco dopo un invito a cena inaspettato da Suat.

La trama della puntata di mercoledì 29 ottobre

Bahar non si sente bene e, per proteggere Nisan e Doruk, chiede a Hatice di restare da lei per la notte. Sirin cena con Suat, che le rivela l’imminente tentativo di rapimento da parte degli uomini di Nezir, finalizzato a costringere Sarp a uscire allo scoperto. Yusuf, a conoscenza del pericolo, esce di casa con Arif per non coinvolgere i bambini.

Bahar e i suoi figli

Le anticipazioni di giovedì 30 ottobre

Sarp scopre finalmente il piano di Nezir e corre a casa di Bahar per metterli in salvo. I quattro riescono a fuggire giusto in tempo mentre gli scagnozzi del boss fanno irruzione nell’appartamento, trovando solo Hatice, Ceyda e Yeliz. La colluttazione che ne segue si conclude tragicamente con la morte di Yeliz.

La trama dell'episodio di venerdì 31 ottobre

Suat conferma a Sirin la gravità della situazione: i tirapiedi di Nezir avevano davvero l’ordine di rapire Bahar e i bambini. Sarp, all’ultimo momento, riesce a metterli in salvo. Munir indica una casa di montagna come rifugio sicuro, ma durante la fuga informa Sarp della morte di Yeliz, una verità che il giovane decide di non rivelare subito a Bahar.

La puntata di sabato 1 novembre

Arrivati al rifugio, Bahar, Sarp e i figli si trovano in difficoltà: il riscaldamento non funziona e il cibo scarseggia. Sospettoso di un possibile tradimento da parte di Munir, Sarp lo contatta con tono minaccioso. Nel frattempo, Hatice, Ceyda e Arif vivono ore di angoscia pensando a Bahar e ai bambini, devastati anche per la tragica perdita di Yeliz.