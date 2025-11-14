La forza di una donna, anticipazioni dal 17 al 22 novembre: la morte di Yeliz sconvolge Bahar, Sirin fuori controllo

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Forza di una donna in onda da lunedì 17 a sabato 22 novembre: Bahar scopre la verità su Yeliz da Sarp, mentre i piccoli Nisan e Doruk faranno domande sempre più difficili.

La forza di una donna torna su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 novembre, alle 16:05 in settimana, mentre il sabato alle 14.20. Le nuove puntate promettono tensioni e rivelazioni dolorose. Bahar scoprirà la verità sulla morte di Yeliz, crollando sotto il peso della notizia. Sarp proverà inutilmente a fermarla, mentre i piccoli Nisan e Doruk faranno domande sempre più difficili. Intanto Sirin continua a muoversi sul filo del rasoio, tra bugie, gelosie e nuove ossessioni.

Le anticipazioni di lunedì 17 novembre

Nel locale di Emre l’atmosfera sembra finalmente tranquilla: da poco ha assunto Ceyda e Hatice e, almeno per ora, si dice soddisfatto del loro impegno. A creare problemi è invece Idil, che continua a punzecchiare Ceyda a ogni occasione, infastidita dalla sua presenza.

Intanto Bahar riflette su ciò che è davvero meglio per Nisan e Doruk. Sempre più convinta che la strada giusta sia mantenere un rapporto civile con Sarp e con Piril, decide di affrontare apertamente il discorso con l’ex marito.

Cosa accadrà martedì 18 novembre: Emre accetta di ospitare Idil

Bahar, Sarp e i bambini sono ancora nel rifugio di montagna. Dopo il confronto, i due ex coniugi provano a ripartire dalle basi: una colazione insieme e la volontà di non far ricadere le tensioni sui figli. La serenità però dura poco: Bahar scopre che Doruk ha preso il caricabatterie di Piril e teme che questo possa innescare nuovi problemi. Nel frattempo Idil, rimasta senza casa, chiede ospitalità a Emre. Lui è combattuto, ma alla fine accetta di ospitarla per una notte.

Mercoledì 19 novembre: Sirin comincia a lavorare per Dundar

Enver sente che è arrivato il momento di rimettersi in gioco: non fa più il sarto da tempo e decide di cercare un nuovo impiego. Viene indirizzato a un fruttivendolo con problemi d’udito che ha bisogno di un aiutante. Poi raggiunge Hatice al bar e le propone una soluzione per guadagnare qualcosa in più: affittare una stanza della loro casa. Intanto Sirin ha trovato lavoro nel negozio di tessuti di Dundar, ma la ragazza è tutt’altro che soddisfatta. Si sente sprecata e vive l’impiego come un peso.

La trama di giovedì 20 novembre

Sirin continua a lavorare nel negozio di Dundar, ma la sua scarsa voglia si vede: tratta i clienti con freddezza e riesce a scoraggiarne più di uno. Poi però scopre che il suo capo è stato chiamato a testimoniare in un caso di lesioni da arma da fuoco. La notizia cattura subito la sua attenzione. Nel frattempo Hatice ed Enver decidono di affittare la stanza a Idil: un aiuto per lei, un aiuto per Emre e un modo per arrotondare.

Cosa accade venerdì 21 novembre

Durante una conversazione, Emre rivela a Bahar una notizia devastante: Yeliz è morta. Bahar rimane sotto shock e scoppia a piangere. Disperata, chiama Arif per avere spiegazioni e gli chiede di andare a prenderla subito: vuole solo tornare a casa. Quando affronta Sarp, la tensione esplode. Bahar gli rinfaccia di non essere morto davvero e di aver distrutto la vita di tutti – a partire proprio da Yeliz.

L'appuntamento di sabato 22 novembre: Bahar scopre la verità da Sarp

Nisan e Doruk chiedono spiegazioni, ma Bahar è troppo sconvolta per rispondere. A raccontare loro la verità sulla morte di Yeliz ci pensa Sarp. Nonostante le preoccupazioni dell’uomo, Bahar lascia il rifugio per raggiungere la tomba dell’amica insieme ad Arif. Nel frattempo Sirin arriva al bar di Emre, ma trova solo Idil, che rischia l’ennesimo pasticcio. Bahar, intanto, è determinata a lasciare il rifugio definitivamente con i bambini e chiede aiuto proprio a Sirin per pianificare la fuga. Nisan inizia a mostrare fastidio per il comportamento di Doruk, che sembra particolarmente legato a Piril. Enver comincia a lavorare dal fruttivendolo, ma racconta a Hatice una bugia: finge di essere stato assunto in uno studio medico. E alla fine, lui e Hatice accolgono Idil in casa.