La forza di una donna, anticipazioni dal 1 al 6 dicembre: Piril tenta il suicidio, Nezir prepara l’attacco a Munir

La forza di una donna torna su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 dicembre: la serie andrà in onda alle 16:05 durante la settimana e il sabato alle 14:20. Le nuove puntate riportano al centro il triangolo tra Bahar, Sarp e Piril, mentre il pericolo rappresentato da Nezir continua ad avvicinarsi. Intorno, si muovono le storie di Ceyda, Emre, Sirin e di un equilibrio familiare che sembra sul punto di saltare.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 1 dicembre

La settimana si apre con un confronto teso tra Bahar e Sarp: lei gli ribadisce di aver chiuso per sempre, lui insiste nel dirle che l’ha sempre amata e che tra lui e Piril non c’è mai stato vero sentimento. Parole che Piril ascolta di nascosto, crollando in una crisi che la spinge a tentare il suicidio. A salvarla è proprio Bahar, che si accorge in tempo della situazione. Intanto Nezir e Azmi continuano a pianificare l’eliminazione di Munir, mentre Ceyda rivela a Hatice il passato doloroso di Emre. Nel tentativo di tenere insieme la sua complicata famiglia allargata, Sarp porta i bambini a vedere dei cagnolini, sperando di avvicinarli. Ed è proprio in quel momento che Hatice inizia a intuire che Emre potrebbe provare qualcosa per Sirin.

La trama di martedì 2 dicembre

La tensione tra Bahar e Sarp non accenna a diminuire, soprattutto ora che entrambi devono occuparsi di Piril, fragile e bisognosa di cure dopo il tentato suicidio. Nezir e Azmi portano avanti senza esitazioni il piano contro Munir. Nel frattempo, Ceyda trascorre sempre più tempo con Emre, mentre Hatice osserva con crescente preoccupazione l’interesse del giovane verso Sirin, temendo che la situazione possa generare nuovi problemi.

Che cosa andrà in onda mercoledì 3 dicembre

Piril fatica a riprendersi e la sua fragilità pesa su Bahar e Sarp, impegnati a gestire un equilibrio familiare già complicato. Sarp continua a tentare di unire i suoi quattro bambini, sperando che possa nascere un legame più sereno tra loro. Nel frattempo, Nezir e Azmi si avvicinano sempre di più al momento in cui intendono colpire Munir. Hatice osserva Emre e inizia a convincersi che il suo interesse per Sirin non sia solo una sua impressione.

La puntata di giovedì 4 dicembre

Leyla, preoccupata per Piril dopo il suo tentato suicidio, avverte immediatamente Suat, che corre al rifugio di montagna con Munir. La sua intenzione è chiara: portare via Piril e i bambini. Lo scontro con Sarp è inevitabile. Nel frattempo, Emre invita Ceyda a cena per alleggerirle i pensieri. Sirin, invece, viene sorpresa dalla moglie di Dundar mentre manda via i clienti del negozio: il gesto le costa il licenziamento, e la notizia finisce subito nelle mani di Enver.

Le anticipazioni di venerdì 5 dicembre

Suat riesce a portare via Piril e i piccoli Ali e Umer, trasferendoli in un hotel che ritiene più sicuro. Emre continua a supportare Ceyda, ancora provata dagli ultimi eventi. Sirin, dopo il licenziamento, deve affrontare i rimproveri dei suoi genitori. Intanto Nezir osserva da lontano Sarp e i suoi movimenti, sempre più vicino a scoprire dove sono stati portati Piril e i bambini.

Cosa accadrà sabato 6 dicembre

La settimana si chiude con una fuga che segna un punto di non ritorno: Suat porta Piril e i bambini in hotel, rifiutandosi però di offrire protezione anche a Bahar, Nisan e Doruk, nonostante le suppliche della donna. Sarp prova a convincere Piril a rimanere, ma dopo aver sentito dalle sue labbra che non l’ha mai amata, lei decide di andarsene. Nel frattempo, Nezir spinge Azmi a individuare il rifugio, mentre Hatice ed Enver perdono la pazienza per l’ennesima volta a causa dei comportamenti imprevedibili di Sirin.