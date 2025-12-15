La forza di una donna, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre: Bahar e Sarp riescono a scappare dalla prigionia di Nezir

La forza di una donna torna su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 dicembre: la serie andrà in onda alle 16:05 durante la settimana e il sabato alle 14:20. Enver gestisce il bar di Arif in sua assenza, Bahar e Sarp riescono a scappare dalla prigionia di Nezir.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 15 dicembre

Sirin arriva da Emre con il borek che ha preparato Hatice e gli dice di averlo visto parlare con delle ragazze, lui quindi cerca di rimediare invitandola a cena fuori, ma dimentica di avere un impegno che lo porterà a dover disdire la cena. Suat è ancora prigioniero con Sarp e Munir da Nezir. Il timore dell'uomo è rivolto a Piril e i bambini.

La trama di martedì 16 dicembre

Idil confida a Sirin di avere dei debiti e lei dice di volerla aiutare, ma poi si tira indietro. Nel frattempo Ceyda segue Hatice per parlarle di Enver e si fa scappare che Sirin tempo fa aveva provato a sedurre Sarp, così Idil ha avuto un arma per vendicarsi di lei. Enver decide di lasciare il lavoro da Hasan e accetta la proposta di gestire il bar di Arif, visto che lui non ci sarà.

Che cosa andrà in onda mercoledì 17 dicembre

Piril vuole uccidere Nazir e si procura un coltello, ma Bahar la ferma e le chiede di essere più cauta. Arif è stato accusato di essere complice dell'assassinio di Yeliz, per cui viene arrestato. Enver gestirà il suo bar, aiutato da Ceyda. Nezir fa una proposta a Bahar e Piril: una di loro dovrà diventare sua moglie e la vita di Sarp sarà risparmiata, ma loro non vogliono prendere questa decisione e quindi sarà lui a scegliere.

La puntata di giovedì 18 dicembre

Bahar, Piril e i bambini vivono da prigionieri nella villa di Nezir, che in tanto mette alla prova Munir, ordinandogli di uccidere Azmi, suo fratello, ma lui si rifiuta. Sirin esce con Emre e si finge una vittima di Sarp, gli racconta di essere stata molestata dal marito della sorellastra quando era una ragazzina, ma di non averlo mai detto. Emre non stenta a crederle.

Le anticipazioni di venerdì 19 dicembre

Kismet fa in modo che Arif ed Enver si incontrino in segreto. Lui confida ad Enver un segreto che racconterà ad Hatice. L'avvocata riceve una chiamata inattesa. Bahar trova davanti alla porta della sua camera una scatola che contiene un abito da sposa. Improvvisamente la polizia fa irruzione nella villa di Nezir, ma Bahar, Sarp e i bambini non si trovano, sono fuggiti a casa di Hatice ed Enver.

Cosa accadrà sabato 20 dicembre

Sarp è intenzionato ad andar via, ma Nisan e Doruk gli chiedono di restare almeno per la notte. Kismet sa che Bahar è tornata a va a casa di Hatice ed Enver per interrogarla e capire come è fuggita, ma non avrà in risposta ciò che si aspettava. Arif si chiede come Yusuf abbia abbandonato il figlio e quindi decide di parlargliene. Sarp chiede a Bahar di conviver solo per il bene dei bambini.