La notte nel cuore, anticipazioni martedì 2 dicembre: Sumru spara Halil, Cihan respinge Perihan

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 2 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. La trama si addentra in nuovi intrighi familiari e colpi di scena che coinvolgono Sumru, Halil e la famiglia Sansalan. Al centro della puntata un gesto estremo che cambierà tutto. Ecco cosa accadrà martedì sera.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 2 dicembre

Stando alle anticipazioni, la tensione tra Sumru e Halil raggiungerà il punto di rottura. Dopo mesi di bugie, manipolazioni e accuse reciproche, Sumru perderà completamente il controllo e si convincerà di aver messo fine alla vita del suo ex compagno. Intanto, la storia si intreccia anche con le vicende di Cihan e Perihan, mentre Sevilay troverà finalmente un po' di pace grazie a una svolta nelle indagini.

Sumru crede di aver ucciso Halil: il gesto estremo

La puntata ruota intorno al momento più drammatico: Sumru, esasperata dalle menzogne di Halil, spara contro di lui. Quando lo vede immobile a terra, entra nel panico più totale, convinta di averlo ucciso. Sua madre Nihayet prova a trattenerla, implorandola di non costituirsi, ma Sumru è determinata ad assumersi la responsabilità del gesto. La vicenda prende però una piega inattesa: una volta sul posto, la polizia non trova nessuna prova concreta del crimine confessato da Sumru, lasciando aperto il mistero sul destino di Halil.

Parallelamente, Cihan si ritrova faccia a faccia con Perihan, una vecchia conoscenza che torna in città con un obiettivo ben chiaro: sedurlo. La donna lo invita a bere qualcosa, ma Cihan la blocca subito, chiarendo che tra loro può esistere solo amicizia. Intanto, arriva una notizia che alleggerisce finalmente il clima in casa Sansalan: Sevilay viene dichiarata innocente. Melek e Cihan tirano un sospiro di sollievo e si mettono subito in contatto con Nuh per avere aggiornamenti sulla donna.