La notte nel cuore, anticipazioni martedì 2 dicembre: Sumru spara Halil, Cihan respinge Perihan

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 2 dicembre alle ore 21:20 su Canale5: XX.
A cura di Sara Leombruno
Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 2 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. La trama si addentra in nuovi intrighi familiari e colpi di scena che coinvolgono Sumru, Halil e la famiglia Sansalan. Al centro della puntata un gesto estremo che cambierà tutto. Ecco cosa accadrà martedì sera.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 2 dicembre

Stando alle anticipazioni, la tensione tra Sumru e Halil raggiungerà il punto di rottura. Dopo mesi di bugie, manipolazioni e accuse reciproche, Sumru perderà completamente il controllo e si convincerà di aver messo fine alla vita del suo ex compagno. Intanto, la storia si intreccia anche con le vicende di Cihan e Perihan, mentre Sevilay troverà finalmente un po' di pace grazie a una svolta nelle indagini.

Sumru crede di aver ucciso Halil: il gesto estremo

La puntata ruota intorno al momento più drammatico: Sumru, esasperata dalle menzogne di Halil, spara contro di lui. Quando lo vede immobile a terra, entra nel panico più totale, convinta di averlo ucciso. Sua madre Nihayet prova a trattenerla, implorandola di non costituirsi, ma Sumru è determinata ad assumersi la responsabilità del gesto. La vicenda prende però una piega inattesa: una volta sul posto, la polizia non trova nessuna prova concreta del crimine confessato da Sumru, lasciando aperto il mistero sul destino di Halil.

La notte nel cuore, anticipazioni martedì 25 novembre: Andac perde la vita, Nuh e Sevilay scappano

Parallelamente, Cihan si ritrova faccia a faccia con Perihan, una vecchia conoscenza che torna in città con un obiettivo ben chiaro: sedurlo. La donna lo invita a bere qualcosa, ma Cihan la blocca subito, chiarendo che tra loro può esistere solo amicizia. Intanto, arriva una notizia che alleggerisce finalmente il clima in casa Sansalan: Sevilay viene dichiarata innocente. Melek e Cihan tirano un sospiro di sollievo e si mettono subito in contatto con Nuh per avere aggiornamenti sulla donna.

