La notte nel cuore, anticipazioni domenica 16 novembre: Sevilay schiaffeggia Harika, Cihan affronta sua zia

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 16 novembre alle 21:20 su Canale 5, promettono nuovi colpi di scena, tensioni familiari e sentimenti pronti a esplodere. Nella nuova trama della serie turca, che sta appassionando sempre di più il pubblico italiano, la linea tra amore e orgoglio si fa sempre più sottile. I protagonisti si muovono in bilico tra segreti, gelosie e rancori che non accennano a placarsi.

Anticipazioni de La notte nel cuore del 16 novembre

Nella puntata di domenica 16 novembre, la tensione tra Sevilay e Harika arriva finalmente al punto di rottura. Le due ragazze, già in conflitto da tempo, si ritrovano protagoniste di un acceso scontro. Tutto parte quando Harika sorprende Sevilay mentre preleva del denaro al bancomat. Il gesto, di per sé innocente, scatena la curiosità – e la malizia – di Harika, che insinua che quei soldi provengano da Cihan, ipotizzando addirittura che l’uomo le versi ogni mese una sorta di stipendio segreto. L’accusa è pesante e il clima si surriscalda in pochi secondi. Le parole si trasformano in provocazioni, e dalle provocazioni si passa ai gesti: Sevilay, stanca delle insinuazioni di Harika, reagisce di impulso e la schiaffeggia. Un gesto che non solo segna un punto di non ritorno nel loro rapporto, ma che rischia anche di avere ripercussioni più grandi, trascinando nel vortice anche chi, fino ad ora, ha cercato di restarne fuori.

Cihan scopre la verità e affronta la zia

Nel frattempo, la trama parallela ruota attorno a Cihan, che si trova costretto ad affrontare un nuovo nodo familiare. Dopo aver scoperto che sua zia è diventata tutrice legale di Samet, l’uomo decide di recarsi immediatamente alla villa per chiarire la situazione. Lì, però, trova Hikmet insieme a Halil: un incontro che rende l’atmosfera ancora più tesa. Mentre Hikmet cerca di mantenere la calma e di mediare, Cihan non riesce più a trattenere la frustrazione. Fa uscire la donna e la affronta apertamente, chiedendole di revocare la tutela.