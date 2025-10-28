La notte nel cuore, anticipazioni domenica 2 novembre: Cihan arrestato per avere sparato a Tahsin

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 2 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama dei nuovi episodi della soap turca, il tormento di Nuh, che la famiglia ha deciso di lasciare solo in carcere. Esma chiuderà Esat in camera da letto con lei pur di avere un confronto, ma tra loro crescerà la tensione. Poi, il colpo di scena. Cihan, finalmente felice con Melek, sarà arrestato perché accusato di avere sparato a Tahsin.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 2 novembre

Nuh e Hikmet tornano a casa dopo l'arresto, ma nessuno li accoglie

Esma combatte per il rapporto con Esat e decide di chiuderlo a chiave nella camera da letto insieme a lei. Tutto ciò che ottiene, però, è che la tensione tra loro si faccia sempre più intollerabile. Enise parte in pellegrinaggio e la sensazione è che non farà mai più ritorno. Tahsin si reca in carcere e minaccia Hikmet. Se non ritirerà la denuncia, lui la farà arrestare accusandola di avere messo a repentaglio la vita di Melek e Sevilay. Nuh si sfoga per essere stato lasciato solo dalla sua famiglia. Intanto, Hikmet ritira la denuncia e sia lei che Nuh escono dal carcere. Hikmet torna a casa, ma trova Cihan ad aspettarla per cacciarla. Anche Nuh non è accolto a braccia aperte. Ad attenderlo c'è solo Tahsin. Quindi il colpo di scena. Quando Cihan sembra destinato a una vita felice con Melek viene arrestato con l'accusa di essere stato lui ad avere sparato a Tahsin. Quest'ultimo non ci crede e si impegna per portare alla luce la verità.