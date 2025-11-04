La notte nel cuore, anticipazioni domenica 9 novembre: Melek è sconvolta da un incontro, Nuh decide di curarsi

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 9 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama tanti colpi di scena. Cihan finalmente uscirà dal carcere e farà pace con Nuh. Quest'ultimo, intanto, prenderà una decisione molto importante. Si convincerà a sottoporsi a un percorso di terapia. Melek rimarrà sconvolta da un incontro inaspettato con Halil.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 9 novembre

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 9 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Cihan finalmente viene scarcerato, perché le prove della sua innocenza sono inoppugnabili. L'uomo raggiunge Tahsin e decidono di recarsi insieme da Nuh per confrontarsi e fare finalmente pace. Organizzano una cena a cui partecipa tutta la famiglia. Purtroppo, quella che doveva essere un'occasione di festa, si trasforma nell'ennesimo motivo di tensione. Esat, infatti, si scaglia contro Cihan accusando suo fratello di essersi schierato dalla parte del nemico. Poi, si alza e lascia la cena sconvolgendo tutti i presenti.

Turkan e Bunyamin, notte di passione in albergo

Turkan e Bunyamin

Turkan invita Bunyamin in una camera di albergo e lui si precipita. Così, i due condividono un momento di intimità. L'uomo spera di riuscire a tenere nascosto il tradimento alla moglie, che nutre già dei sospetti. Nuh ha una bella notizia per Sumru e Tahsin. Ha deciso di recarsi da uno psichiatra per affrontare finalmente un percorso di terapia. Halil si presenta nello studio di Melek. La donna rimane sconvolta dalla visita del padre. Dopo essersi ripresa, lo caccia via in malo modo. Sumru e Tahsin decidono di ritagliarsi un momento per coltivare il loro amore. Si concedono un picnic in cui si lasciano andare a vecchi ricordi. Sumru, in particolare, racconta la sua infanzia.