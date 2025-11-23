La notte nel cuore, anticipazioni martedì 25 novembre: Andac perde la vita, Nuh e Sevilay scappano

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore trasmessa martedì 25 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama non mancheranno colpi di scena. Per Andac non c'è alcuna speranza di salvarsi e la polizia indaga su quanto accaduto, nel frattempo Halil non arretra nel suo piano per sedurre Canan. L'appuntamento è nella prima serata di martedì.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 25 novembre

Stando alle anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda il 25 novembre, Nuh e Sevilay saranno coinvolti in un terribile incidente, ma a subirne le conseguenze sarà Andac, che perderà la vita proprio mentre sta per abusare di Sevilay. Nuh cercherà di salvarla ed è durante una colluttazione che il fratellastro morirà. I due ex fidanzati saranno costretti a nascondersi in un appartamento, che li porterà inevitabilmente, a riavvicinarsi. La polizia si presenterà sul posto in cui Andac è stato trovato senza vita per capire cosa sia successo. Ovviamente la prima sospettata è Sevilay, perché si pensa possa essere stata lei a contribuire alla morte del fratellastro. Intanto Cihan e Melek sono felicissimi e immaginano il loro futuro da genitori.

Halil continua il suo piano per sedurre Canan convinto di riuscirci

Nel frattempo Sumru si confiderà con Tahsin, parlandogli dell'amica Nalan, che ha chiesto un prestito a un usuraio. Halil continuerà ad ordire trame alle spalle della famiglia Sansalan, focalizzando l'attenzione sulla moglie Bunyamin. Halil vuole sedurre Canan e organizzare una colazione con lei. Il padre di Melek le racconterà di non aver mai smesso di pensare a lei. Canan, però, allontana le sue avances, davanti alle quali appare piuttosto imbarazzata. L'alleato di Hikmet non vuole arrendersi, convinto di poter raggiungere l'obiettivo, sebbene sappia di aver a che fare con una donna sposata.