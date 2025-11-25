La notte nel cuore, anticipazioni domenica 30 novembre: Nuh scopre di avere un tumore, l’arrivo di Peri turba Melek

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore trasmessa domenica 30 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama non mancheranno colpi di scena. Sevilay non è più sospettata per la morte di Andac, ma deve affrontare una brutta notizia: Nuh scopre di avere un tumore. Intanto arriva Peri, un amica di Cihan, ma Melek non la prende affatto bene. L'appuntamento è nella prima serata di domenica.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 30 novembre

Dopo la morte di Andac, la polizia continua a indagare e scopre la presenza di una telecamera nascosta, grazie alla quale Sevilay viene immediatamente scagionata. Nuh e Sevilay, quindi, vogliono tornare in Cappadocia, ma la telefonata del medico scombina i loro piani perché devono fare i conti con una scoperta devastante: Nuh ha un tumore al cervello. Nel frattempo allo YeniSans hotel è arrivata Peri, un'amica storia di Cihah, che però si presenta come fidanzata e il suo arrivo infastidisce non poche persone.

L'arrivo di Peri infastidisce Melek, Halil continua il suo piano per raggirare Canan

Peri sembra aver catturato l'attenzione di Bnyamin, che quindi si propone per accompagnarla a casa Sansalan per darle il tempo di riprendersi dopo il viaggio. Intanto la famiglia Sansalan è tornata da Konya e a casa trovano Peri ad aspettarli, ed è Melek a mostrarsi subito contrariata dalla sua presenza. Intanto Halil ha un piano per raggirare Canan, il tutto avviene durante un pranzo, quando al loro tavolo arriva un banchiere che parla di un fondo di investimenti con interessi molto alti. La donna, incuriosita, decide di investire dei soldi prendendoli dal conto condiviso con Bnyamin, quando lui sarà distratto lei potrà eliminare dal suo telefono l'app della banca, bloccando il contatto per non dare sospetti. Esat vorrebbe farsi perdonare da Esma, ma lei non ha intenzione di cedere.