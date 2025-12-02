La notte nel cuore, anticipazioni martedì 9 dicembre: il dramma dopo le nozze di Nuh e Sevilay

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Canan non solo viene derubata ma scopre il tradimento di Bunyamin e aggredisce Turkan. Nuh sposa Sevilay, poi va in ospedale e apprende che la situazione con il tumore è ormai critica.

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Harika e Esat riconoscono di avere avuto un pessimo comportamento con i fratelli Nuh e Melek. Confessano anche di avere trattato male la madre e quindi si propongono di cambiare. Tahsin viene a sapere che la villa dei Sansalan, a lungo oggetto di dissidi, è stata messa in vendita e medita di acquistarla. Bunyamin ha uno scontro durissimo con Canan. La accusa di averlo tradito con Halil. Ma c'è un colpo di scena. Turkan scopre che il bracciale che le ha donato Bunyamin è falso, quindi si reca da Canan e per ripicca le svela di essere l'amante di suo marito. Canan, accecata dalla rabbia, la aggredisce. Poi, chiama Halil, ma scopre di essere stata derubata e ingannata dall'uomo.

Canan scopre il tradimento di Bunyamin e subisce il furto dei suoi soldi

Bunyamin e Canan

Nuh deve sottoporsi a un intervento delicatissimo. Ha il 40% di probabilità che l'operazione vada a buon fine. Nuh vuole affrontarlo lo stesso perché sogna di poter vivere l'amore con Sevilay. Tahsin propone a Nuh e Sevilay di sposarsi prima dell'intervento. Esat tenta in tutti i modi di farsi perdonare da Esma, ma lei non vuole saperne. Hikmet prova a scappare con i soldi di Canan, ma Halil la ferma. Chiudono la borsa in un magazzino, escogitando un meccanismo complesso: la porta si può aprire solo se entrambi sono presenti. Bunyamin scopre che i soldi sono ormai spariti. Arriva il giorno del matrimonio civile di Sevilay e Nuh. Purtroppo la festa si trasforma in un dramma. Subito dopo la cerimonia, infatti, Nuh va in ospedale per sottoporsi all'intervento. I medici trovano una situazione ormai critica e si confrontano, valutando la possibilità di non rimuovere affatto il tumore. La famiglia attende la loro decisione in uno stato di prostrazione.