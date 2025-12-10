La notte nel cuore, anticipazioni martedì 16 dicembre: Melek sconvolta, sorprende Cihan in bagno con un’altra

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Alla cerimonia di nozze di Nuh e Sevilay, Tahsin chiede a Sumru di sposarlo. Melek sorprende Cihan in bagno con Perihan e fugge sconvolta.

Alla cerimonia di nozze di Nuh e Sevilay tanti colpi di scena. Tahsin chiede a Sumru di sposarlo. Intanto, Perihan si presenta alla cerimonia con uno scopo ben preciso. Fa tutto il possibile per riconquistare Cihan. Lo attira in bagno e cerca di risvegliare in lui i ricordi del loro passato. Melek irrompe all'improvviso e vedendoli insieme rimane sconvolta.

Nuh è stato dimesso dall'ospedale dopo essersi sottoposto a un delicato intervento. Finalmente può vivere il suo amore con Sevilay. Tahsin e Sumru propongono alla coppia di trasferirsi a villa Sansalan. Turkan, invece, resta con Bunyamin e Esat. Intanto quest'ultimo prova ancora una volta a riconciliarsi con Esma, ma lei conferma di volere il divorzio.

La furia di Melek, è convinta che Cihan l'abbia tradita

Al matrimonio di Nuh e Sevilay c'è un romantico colpo di scena. Tahsin chiede a Sumru di sposarlo. Ma non è l'unico evento durante la cerimonia. Perihan infatti fa tutto il possibile per riconquistare Cihan. Lo attira in bagno e cerca di risvegliare in lui i ricordi del loro passato. All'improvviso arriva Melek, che nel vederli insieme rimane sconvolta e lascia la festa. Harika, furiosa, affronta Perihan e fa in modo che se ne vada anche lei. Hikmet, dopo avere umiliato Sevilay, pretende i soldi di Esat e lo minaccia. Intanto Samet è sommerso dai debiti. Per poterlo aiutare, i suoi cari dovrebbero versare 12 milioni a tesa o rinunciare all'eredità. Cihan tenta di spiegare a Melek che ha frainteso la situazione, ma lei lo respinge.