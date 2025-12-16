La notte nel cuore, anticipazioni martedì 23 dicembre: il gesto eroico di Cihan finisce male

Le anticipazioni di La notte nel cuore di martedì 23 dicembre. Nel finale di stagione, in prima serata su Canale5, Cihan, nel tentativo di farsi perdonare dalla moglie, la seguirà in gioielleria. Finirà al centro di una rapina e, per proteggere Melek, sarà colpito al petto da un proiettile.

La prossima puntata di La notte nel cuore è programmata per martedì 23 dicembre 2025, in prima serata su Canale5, e stando alle anticipazioni, sarà l'ultima. Il finale di stagione della serie televisiva turca che vede la famiglia Sansalan protagonista sarà trasmesso dalle 21.20 sulla rete ammiraglia Mediaset e sarà disponibile per la visione anche in streaming, su Mediaset Infinity. Nelle ultime puntate Cihan finirà in condizioni gravissime in ospedale dopo aver protetto la moglie Melek da rapinatori armati: di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 23 dicembre 2025

Nell'ultima puntata di La notte nel cuore, in programma per martedì 23 dicembre 2025, dalle 21.20 su Canale5, Harika rivelerà a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagirà alla notizia, escogitando un piano per allontanarla: deciderà di affrontarla in aeroporto. Bunyamin, disperato per la perdita dell'eredità, accetterà la proposta di Sumru: deciderà, quindi, di gestire l'agenzia di Perihan insieme a Canan. Sumru e Tahsin saranno finalmente pronti a coronare la loro storia d'amore con il matrimonio, ma anche questo passo sarà segnato dal caos.

Il gesto eroico di Cihan che finisce in ospedale in gravi condizioni

Al centro dell'ultimo episodio ci sarà Cihan. Le anticipazioni riportate da Everyeye.it, rivelano che Melek si recherà in una gioielleria per acquistare un regalo per Sumru e Cihan la seguirà nel tentativo di chiedere il suo perdono. Un gruppo di rapinatori armati farà irruzione nel negozio, seminando il panico. Cihan interverrà per proteggere la moglie e il suo gesto eroico avrà conseguenze drammatiche. Farà da scudo a Melek e verrà colpito al petto da un proiettile: crollerà tra le braccia della moglie, prima di essere portato d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime.