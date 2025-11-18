La notte nel cuore, anticipazioni domenica 23 novembre: Sumru non perdona Tahsin, Esma chiede il divorzio a Esat

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 23 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama non mancano i colpi di scena. Sumru non ha alcuna intenzione di perdonare Tahsin, intende voltare pagina e andare avanti senza di lui. Esat è agli arresti domiciliari dopo il rapimento di Esma. Le chiede scusa e si professa innamorato di lei, ma la donna chiede il divorzio. Nuh salva Sevilay dalle molestie di Andac.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 23 novembre

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 23 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Serife vuota il sacco e svela il suo tradimento. Esma rimane sconvolta da questa rivelazione. Cihan è convinto che Hikmet sia coinvolta nel rapimento di Esma e non esita a dirglielo. Tahsin lascia a Sumru un messaggio dal tono affranto. Melek e Harika decidono di unire le forze.

Esat agli arresti domiciliari, Esma chiede il divorzio

Melek ottiene l'indirizzo del fratello di Sevilay, Andac Altin. Condivide questa informazione anche con Nuh e questo gesto si rivela importantissimo. Nuh, infatti, raggiunge l'indirizzo appena in tempo per salvare Sevilay dalle molestie di Andac. I due uomini hanno una colluttazione e Andac precipita giù dalla finestra. Nuh e Sevilay scappano. Tahsin implora Sumru di perdonarlo, ma lei non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Anzi, gli chiede di andarsene. Esat deve scontare gli arresti domiciliari. L'uomo sembra pentito per ciò che ha fatto e chiede a Esma di perdonarlo per averla fatta rapire. Inoltre, si dice perdutamente innamorato di lei. La donna non ha intenzione di starlo a sentire e chiede il divorzio. Hikmet dà inizio a una battaglia legale per appropriarsi del patrimonio che è convinto gli spetti dopo la morte del padre.