La notte nel cuore, anticipazioni mercoledì 10 dicembre: ansia per l’intervento di Nuh poi le lacrime

Anticipazioni La notte nel cuore

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda mercoledì 10 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. C'è grande preoccupazione per Nuh, che si sottopone a un delicato intervento dopo la diagnosi di tumore. Nonostante l'operazione sia andata bene, occorre attendere che il paziente si svegli. La famiglia attende con ansia e dopo alcune ore, la preoccupazione si trasforma in commozione e lacrime. Nuh si risveglia, poi viene dimesso.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 10 dicembre

Le nozze di Nuh e Sevilay

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda mercoledì 10 dicembre. Tufan ricatta Hikmet e Halil per 50mila dollari. Ma i due non hanno intenzione di cedere al suo gioco e lo tagliano fuori dai loro affari. Intanto, Nuh si è sottoposto a un intervento delicatissimo. I medici sono molto cauti perché ritengono che l'operazione abbia una bassa percentuale di riuscita. Nuh, tuttavia, ha voluto sottoporsi lo stesso all'intervento per avere una possibilità di stare più a lungo accanto a sua moglie Sevilay, nonostante il tumore. La famiglia attende con ansia fuori dalla sala operatoria. Il primo segnale che ricevono è positivo. Il chirurgo, infatti, dice loro che l'intervento è riuscito ma le ore successive saranno decisive.

Nuh si sveglia dopo l'intervento tra la commozione della sua famiglia

Nuh si riprende dopo l’intervento

Canan e Turkan hanno una brutta lite. Turkan apprende un'importante informazione sulla sua rivale. Scopre, infatti, che Canan ha perso 500mila dollari nel raggiro subito da Halil. E così non esita a usare questo dettaglio per ricattarla. Ma anche per Halil le cose non vanno per il verso giusto. L'uomo, infatti, scopre che l'assegno da 5milioni non è mai esistito e, in preda alla rabbia, chiede che venga portata subito al suo cospetto la borsa che contiene 450mila dollari per dividere i soldi. Tuttavia, ha un'amara sorpresa. La borsa, infatti, è di nuovo nelle mani di Canan e Bunyamin che sono riusciti a recuperarla, notando che mancavano 50mila dollari. Intanto, arriva una bella notizia, Nuh si risveglia causando la commozione della sua famiglia. Canan non ha intenzione di lasciare 50mila dollari nelle mani di Halil e quindi indaga per scovarlo. Peri tenta di fare visita a Nuh, che nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale, ma Harika la caccia.