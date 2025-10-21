La notte nel cuore, anticipazioni domenica 26 ottobre: Nuh picchia Cihan e viene arrestato, Sumru ha un incidente

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 26 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Nella prossima puntata una trama ricca di sviluppi importanti. Melek accetterà di sposare Cihan. Nuh prima sferrerà un pugno a Cihan, poi verrà arrestato. Sevilay non vorrà più avere niente a che fare con Nuh. Sumru farà un incidente e Hikmet si rifiuterà di soccorrerla. Vediamo le anticipazioni ufficiali degli episodi de La notte nel cuore di domenica 26 ottobre.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 26 ottobre

Nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 26 ottobre, Cihan chiede a Melek di sposarlo e lei dice di sì. Tahsin, Nuh e Sumru costringono i rivali a lasciare villa Sansalan. Solo Hikmet, co-proprietaria, decide di restare. Dopo il trambusto creato da questi eventi, Esat e Harika prendono una dolorosa decisione. Si allontanano da Sumru e la rinnegano come loro madre. Poi, i protagonisti vanno incontro a una serie di rivelazioni. Nuh, infatti, viene a sapere che la persona che ha accusato Sumru e Tahsin di avere assassinato Gurcan, è la moglie di quest'ultimo, Hikmet. Sevilay scopre da Cihan che il padre è morto. Quando Nuh scopre che Cihan ha incontrato Sevilay, gli dà un pugno. Sevilay, sconvolta dalla violenza, se ne va con Cihan.

Hikmet non soccorre Sumru dopo l'incidente

Cihan accompagna Sevilay a casa. Nuh, intanto, è preda del rimorso per ciò che ha fatto. Tormentato dalla paura di perderla, cerca di capire come farsi perdonare dalla donna che dovrebbe diventare sua moglie. Nuh si reca a villa Sansalan e irrompe in casa. Gli chiedono ripetutamente di andarsene, ma l'uomo non ha intenzione di lasciare la casa senza Sevilay. A quel punto, arriva la polizia che lo ammanetta e poi lo arresta. Sumru, di ritorno dopo avere accompagnato Tahsin in aeroporto, ha un brutto incidente. Hikmet, che la stava seguendo, assiste alla scena ma non le presta aiuto. Più tardi, due passanti accompagnano Sumru in ospedale. Esat non vuole saperne di condividere il letto con la moglie Esma e così i due hanno una lite.