La notte nel cuore, anticipazioni martedì 28 ottobre: Nuh minaccia il suicidio, Esma ha un incidente

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 28 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama dei nuovi episodi della soap turca, l'incidente domestico di Esma. La donna cade dalle scale, ma a spingerla potrebbe essere stato Esat che spera che la donna perda il bambino che aspetta. Nuh minaccia di suicidarsi quando Melek manifesta l'intenzione di andare via con Cihan. Poi, Nuh e Hikmet finiscono in carcere. Cihan chiede a Melek di sposarlo subito.

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 28 ottobre alle ore 21:20. Melek ormai è decisa a sposare Cihan, Nuh allora minaccia il suicidio. Cihan cerca di spronare Melek ad aprire gli occhi su suo fratello, ma la donna teme che Nuh possa davvero compiere quell'estremo gesto e per questo decide di fare un passo indietro e restare nella casa di Tahsin. Bunyamin e Canan si confrontano per elaborare una strategia per cercare di acquisire più potere in futuro. Decidono che la mossa giusta da fare sia schierarsi con Tahsin.

Cihan scopre il piano di Nuh per terrorizzare Hikmet e si scaglia contro di lui fino a rischiare di ucciderlo. Anche Sumru scopre tutto e affronta Nuh, rimproverandolo per quello che ha fatto. Hikmet accusa Nuh di tentato omicidio e quest'ultimo viene arrestato. Tuttavia, l'uomo ha sete di vendetta e così accusa a sua volta Hikmet di tentato omicidio nei confronti di Sevilay e Melek, riferendosi ai fatti accaduti mesi prima. Così, si ritrovano entrambi in carcere. Esma ha una brutta caduta dalle scale. Si sospetta possa essere stato Esat a spingerla per farle perdere il bambino. Quando la ritrovano ai piedi delle scale, sembra non avere riportato ferite gravi. Cihan chiede a Melek di sposarlo il venerdì seguente.