La notte nel cuore, anticipazioni martedì 21 ottobre: Esat costretto a sposare Esma, Samet ha una paralisi

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Tanti colpi di scena in arrivo nella soap turca. Nei nuovi episodi, Samet avrà un'emorragia cerebrale che causerà una paralisi. Esma deciderà di tenere il bambino dopo la diagnosi di una rara malformazione all'utero. Cihan, dopo una serie di intrighi, ordinerà a Esat di sposare Esma. Le nozze si celebreranno subito. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama de La notte nel cuore.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 21 ottobre

Nella puntata de La notte nel cuore in onda martedì 21 ottobre, Esma decide di tenere il bambino. La ginecologa, infatti, le dà una brutta notizia. La donna ha una rara malformazione all'utero e se dovesse decidere di abortire, non potrà mai più avere figli. Canan e Hikmet tentano in tutti i modi di farle cambiare idea, dicendole che in questo modo Esat di certo non vorrà più sposarla. Poi Canan formula un piano. Intende rapire il bambino quando sarà nato. Tahsin si reca a villa Sansalan per sfrattare i rivali. Samet ha un gravissimo malore.

Cihan vuole chiedere a Melek di sposarlo

Samet viene trasportato d'urgenza in ospedale. Arrivano terribili notizie per lui. Ha un'emorragia cerebrale che ha causato una paralisi. I membri della famiglia Sansalan, alla luce delle gravi condizioni di Samet, si riuniscono per decidere chi sarà il suo tutore legale. La polizia irrompe in casa di Tahsin ma non trova il cadavere di Gurcan perché Nuh ha agito d'anticipo, spostandolo. Nuh e Sevilay ricevono una notizia importante, si è liberata una data per il loro matrimonio. Dopo una serie di intrighi, Cihan ordina a Esat di sposare Esma. Il matrimonio viene celebrato subito, ma Esat – subito dopo la cerimonia – lascia la moglie da sola a letto. Cihan intende chiedere a Melek di sposarlo.