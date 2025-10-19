Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

La notte nel cuore, anticipazioni martedì 21 ottobre: Esat costretto a sposare Esma, Samet ha una paralisi

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Nei nuovi episodi, Samet avrà una paralisi dopo un’emorragia cerebrale. Esma scoprirà di avere una rara malformazione all’utero e deciderà di tenere il bambino che aspetta.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Tanti colpi di scena in arrivo nella soap turca. Nei nuovi episodi, Samet avrà un'emorragia cerebrale che causerà una paralisi. Esma deciderà di tenere il bambino dopo la diagnosi di una rara malformazione all'utero. Cihan, dopo una serie di intrighi, ordinerà a Esat di sposare Esma. Le nozze si celebreranno subito. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama de La notte nel cuore.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 21 ottobre

Nella puntata de La notte nel cuore in onda martedì 21 ottobre, Esma decide di tenere il bambino. La ginecologa, infatti, le dà una brutta notizia. La donna ha una rara malformazione all'utero e se dovesse decidere di abortire, non potrà mai più avere figli. Canan e Hikmet tentano in tutti i modi di farle cambiare idea, dicendole che in questo modo Esat di certo non vorrà più sposarla. Poi Canan formula un piano. Intende rapire il bambino quando sarà nato. Tahsin si reca a villa Sansalan per sfrattare i rivali. Samet ha un gravissimo malore.

Cihan vuole chiedere a Melek di sposarlo

Immagine

Samet viene trasportato d'urgenza in ospedale. Arrivano terribili notizie per lui. Ha un'emorragia cerebrale che ha causato una paralisi. I membri della famiglia Sansalan, alla luce delle gravi condizioni di Samet, si riuniscono per decidere chi sarà il suo tutore legale. La polizia irrompe in casa di Tahsin ma non trova il cadavere di Gurcan perché Nuh ha agito d'anticipo, spostandolo. Nuh e Sevilay ricevono una notizia importante, si è liberata una data per il loro matrimonio. Dopo una serie di intrighi, Cihan ordina a Esat di sposare Esma. Il matrimonio viene celebrato subito, ma Esat – subito dopo la cerimonia – lascia la moglie da sola a letto. Cihan intende chiedere a Melek di sposarlo.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
verissimo
Bruganelli e l'aborto: "Bonolis disse che non era pronto, per me diventò un'ossessione. Vedevo carrozzine ovunque"
Paolo Ciavarro ricorda la madre Eleonora Giorgi: "Parlavamo ore, mi sono sentito solo. Di lei non parlo con nessuno"
Paolo Ciavarro ricorda la madre Eleonora Giorgi: "Parlavamo ore, mi sono sentito solo. Di lei non parlo con nessuno"
Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin: "Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male"
Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin: "Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male"
Stefano Massoli, marito di Laura Santi: "Quando ho visto che non c'era più, ero felice per lei ma disperato per me"
Stefano Massoli, marito di Laura Santi: "Quando ho visto che non c'era più, ero felice per lei ma disperato per me"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views