La notte nel cuore, anticipazioni domenica 5 ottobre: Samet in tensione per la sua salute, Melek tornerebbe a Berlino

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 5 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi della serie turca, Cosa succederà nella prossima puntata. Le condizioni di Samet sono in bilico e tutti si preoccupano di aiutarlo, intanto Melek vorrebbe tornare a Berlino, ma le condizioni di suo padre lo frenano. Il matrimonio di Cihan e Sevilay è giunto alla fine, ma le tensioni restano ancora sospese. Cosa accadrà nella prossima puntata.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 5 ottobre

Le condizioni di salute di Samet sembra non vogliano migliorare, l'unica soluzione potrebbe essere quella di un trapianto di rene, perciò i familiari e i collaboratori della famiglia, si sottopongono ai test necessari per testare la compatibilità e individuare un donatore. L'attesa dell'esito degli esami non può che generare tensione e Samet è preoccupato per ciò che dovrà affrontare. Nel frattempo Cihan e Sevilay sono arrivati alla fase finale del loro divorzio, l'udienza in tribunale decreta la fine del loro matrimonio, ma non mancano aspetti irrisolti. Nuh vorrebbe regalare un anello a Sevilay, ormai convinto di essere attratto da lei, ma Melek prova a fargli cambiare idea e lo convince a donarle un anello che Sakine gli aveva dato anni prima e legato a ricordi personali.

Melek vorrebbe tornare a Berlino, Esma si dichiara ma Esat è impassibile

Tahsin racconta a Melek il suo progetto di acquistare una struttura dedicata alla riabilitazione fisica. Si tratterebbe di un progetto che li proietterebbe in un percorso professionale diverso e lontano dalle difficoltà del passato. Melek è proiettato al futuro, ma Cihan è ancora bloccato nei suoi ragionamenti e confida a Sumru lo smarrimento che lo assale, insieme al desiderio di tornare a Berlino, città dove ha ricostruito la sua vita, ma è preoccupato per le condizioni del padre. Intanto, durante la notte, Esma entra nella stanza di Esat per dargli un ciondolo che raffigura un cuore a metà, che se unito alla sua metà diventa un simbolo di unione e amore. Esat, però, non comprende questo gesto e lo rigetta, ferendo Esat che butta il ciondolo, dovendo fare i conti con una distanza incolmabile tra loro.