La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre: Samet non concede il divorzio a Sumru, Tahsin lo aggredisce

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre, alle ore 21:20 su Canale5. I nuovi episodi della soap turca saranno particolarmente ricchi di scontri. Nella trama, l'aggressione di Cihan a Esat. Samet lascia tutti di stucco rifiutandosi di divorziare da Sumru. Tahsin gli mette le mani al collo. Cosa succederà nella prossima puntata.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 28 settembre

Bunyamin, su incarico di Cihan, raduna i suoi uomini e si reca a prendere Esat. Il ragazzo tenta di non farlo entrare. Bunyamin forza la porta e si ritrova una pistola puntata alla tempia. Inizia una colluttazione. Esat ferisce con un colpo di pistola uno degli uomini della scorta, poi anche se stesso. Cihan, dopo avere organizzato quella spedizione contro Esat, mette insieme tutte le cose che il fratellastro aveva a villa Sansalan perché intende cacciarlo. Quando Esat arriva, Cihan lo aggredisce poi tra loro scoppia una violenta lite. Samet li separa e prende la difesa di Esat. Allora Cihan se ne va. Tahsin promette a Sumru di starle vicino e l'accompagna in tribunale per il divorzio da Samet. Quest'ultimo, vedendoli insieme, è furioso. Intende rovinare l'ex moglie.

Cihan sta per andarsene, poi la scoperta che lo convince a restare

Samet, dopo avere visto Tahsin e Sumru insieme, dichiara in tribunale di non volere più concedere il divorzio a Sumru. Tahsin va su tutte le furie e fuori dal Tribunale mette le mani al collo a Samet. Melek tenta invano di fermare Cihan che sta andando via. Tahsin decide di nominare Sumru responsabile del negozio. Così, finalmente la donna ha la sua rivalsa sui colleghi che l'hanno sempre trattata male. Cihan viene a sapere che il padre biologico di Sevilay è morto. Cihan, allora, non parte più, in modo da poter partecipare al funerale.