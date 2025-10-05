La notte nel cuore, anticipazioni giovedì 9 ottobre: Samet scopre un’importante verità, Nuh rovina la proposta a Sevilay

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi della serie turca, Bunyamin ricatta i Sansalan chiedendo qualcosa in cambio del suo aiuto, mentre Nuh rovina la proposta di matrimonio a Sevilay con la sua gelosia. Cosa succederà nella prossima puntata.

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 9 ottobre

Nella puntata di giovedì 9 ottobre, Samet affronta la verità sulla sua paternità. La sua situazione di salute, infatti, si complica ulteriormente quando, durante la festa di compleanno organizzata da Nihayet, viene rivelato un segreto di famiglia che potrebbe sconvolgere tutti: Bunyamin, è il figlio illegittimo di Samet ed è un donatore compatibile per il trapianto di rene di Sansalan. L’uomo, però, non sembra disposto ad aiutare senza tornaconto, mettendo così i Sansalan davanti a un bivio doloroso. Intanto Nuh, consumato da un sentimento intenso ma segnato da insicurezze, trova il coraggio di chiedere a Sevilay di diventare sua moglie. La proposta, però, si trasforma in un fallimento: la sua gelosia e i sospetti che lo tormentano finiscono per spegnere l’incanto del momento, lasciando Sevilay delusa e combattuta sul loro futuro insieme.

Intrighi e nuove alleanze

Con le condizioni di Samet che peggiorano di giorno in giorno, l’ospedale diventa il teatro di manovre e complotti. Esat e Hikmet, timorosi che Cihan possa imporsi come figura dominante della famiglia, scelgono di unire le forze per difendere i propri interessi. Cihan, al contrario, prova a mantenere la lucidità e affronta la burrasca familiare accanto a Sumru. In questo equilibrio fragile, Melek si rivela determinante: si schiera dalla parte di Sumru e la sostiene contro le pressioni di Esat e Harika, dimostrando una forza e una fermezza sorprendenti. A complicare ulteriormente il quadro arriva la testimonianza di un vecchio custode, che porta alla luce inganni sepolti da tempo e solleva nuove verità pronte a sconvolgere gli equilibri.