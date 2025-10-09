La notte nel cuore, anticipazioni domenica 12 ottobre: Esma tenta di togliersi la vita, poi la verità sconvolgente

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi della serie turca, Esma, la giovane domestica al servizio dei Sanslan, tenta il suicidio. Cosa succederà nella prossima puntata. v

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 12 ottobre

Nella puntata di domenica 12 ottobre, le tensioni e i colpi di scena non mancheranno. Dopo un lungo periodo di incomprensioni, Nuh e Sevilay riescono finalmente a chiarirsi: tra i due sembra tornare la pace, ma Sevilay lo avverte con fermezza — questa sarà l’ultima occasione che gli concede. Se Nuh dovesse deluderla ancora, non ci sarà più perdono. Intanto, Melek è colpita da forti dolori addominali, tanto da spaventare Cihan, che la accompagna immediatamente dalla ginecologa per accertarsi che non ci siano complicazioni. L’atmosfera si fa tesa anche in casa Sansalan, dove l’arrivo di Bunyamin e Canan continua a creare disagio: la famiglia fatica ad accettarli davvero come parte del proprio mondo, e le distanze sembrano difficili da colmare.

Nuh e Sevilay de La notte nel cuore

Il folle gesto di Esma e il colpo di scena

Nel frattempo, Turkan mostra a Esma il ciondolo a forma di cuore che un tempo aveva regalato a Esat, solo per scoprire con amarezza che lui lo ha gettato via. La notizia getta Esma in uno stato di disperazione profonda: travolta dal dolore, la ragazza tenta il suicidio ingerendo dei farmaci. Quando Cihan viene a sapere dell’accaduto, accorre subito da lei. Capisce che il gesto estremo di Esma è legato al fratellastro e decide di affrontarla apertamente. Nel corso della conversazione, però, emerge un’altra verità sconvolgente: Esma è incinta. A rendere la situazione ancora più tesa ci pensa un nuovo scontro familiare. Hikmet, Nihayet e Sumru finiscono in una discussione accesa, che degenera fino a quando l’anziana Nihayet, esasperata, schiaffeggia Hikmet. Un gesto che lascia tutti senza parole e che rischia di incrinare definitivamente gli equilibri già fragili della famiglia.