La notte nel cuore, anticipazioni 21 settembre: Melek rapita da uomini armati, Tahsin svela la verità a Sumru

Anticipazioni puntata La notte nel cuore del 21 settembre

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 21 settembre. Nuh porta Sevilay nella villa di Tahsin. Lì incontrano Melek e tra le due donne sembra esserci subito grande solidarietà. La coppia, poi, si reca dall'avvocato. Proprio mentre sono fuori, due uomini irrompono nella villa per portare via Sevilay. La donna non c'è e così decidono di rapire Melek. La paura per la sorte di Melek, lascia presto spazio al sollievo.

Melek sfugge ai rapitori grazie all'intervento di Nihayet

Nihayet convince Bünyamin a liberare Melek. La nonna si scusa con la nipote e si sincera che torni a casa sana e salva. Tahsin comprende che è arrivato il momento di essere sincero con Sumru. Le rivela di essere innamorato di lei, ma anche di essere imparentato con i Sansalan. La famiglia si riunisce a casa di Tahsin. Nuh è felice che tutto si sia risolto per il meglio e che sia Sevilay che Melek stiano bene. Melek precisa anche che è stata Nihayet ad agire in prima persona perché lei potesse tornare a casa. Tahsin e Sumru sembrano molto felici. Ma tutto sta per cambiare ancora una volta.

La notte nel cuore, anticipazioni turche: il grave incidente di Samet

La trama de La notte nel cuore è ricca di colpi di scena. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Sumru è stata vittima delle calunnie della cognata Hikmet. Tramite un falso test del DNA, la perfida donna era riuscita a far credere che Harika non fosse figlia di Samet. L'uomo, furioso perché certo del tradimento, aveva messo fine alla relazione con Sumru. La verità è venuta a galla nel corso di una conferenza stampa. Le anticipazioni turche svelano che Sumru si avvicinerà sempre di più a Tahsin. Ad accomunarli, un passato segnato dagli episodi di violenza subiti. La loro vicinanza, tuttavia, risveglierà la gelosia di Samet. L'uomo, all'improvviso, si renderà conto di essere ancora innamorato della moglie. Durante l'udienza del divorzio, urlerà l'amore che prova per lei. È troppo tardi però. Sumru, stanca delle umiliazioni subite, non farà un passo indietro.

Samet non accetterà il rifiuto della moglie e avrà uno scontro con lei. Quando la lite sembrerà degenerare in violenza, Sumru entrerà in macchina e scapperà. Il suo ex marito, allora, proverà a seguirla e a speronarla. Samet perderà il controllo dell'auto e avrà un terribile incidente che lo porterà a schiantarsi contro un albero. Sumru, in preda al panico, non si accorgerà di quanto successo e sarà convinta di averlo seminato. Correrà da Tahsin e dal figlio Nuh per confidare loro l'accaduto. I due, stravolti, andranno a cercare Samet, ma lo troveranno privo di sensi. L'uomo sarà trasportato in ospedale in gravissime condizioni.