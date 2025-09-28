La notte nel cuore, anticipazioni giovedì 2 ottobre: Samet aggredisce Sumru, l’incidente poi l’arresto cardiaco

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi, Samet aggredirà Sumru poi sarà vittima di un incidente. Avrà un arresto cardiaco. Nuh minaccerà con una pistola Hikmet perché ha cercato di causare l’aborto di Melek.

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nuh non ha più notizie di Sevilay, ma quando la vede con Nazim va su tutte le furie. Sevilay non si aspettava una reazione così aggressiva, quindi decide di andarsene. La donna, poi, ha modo di avere un chiarimento con Nuh e gli spiega che ora che finalmente ha riconquistato la sua libertà, non ha alcuna intenzione di essere prigioniera della sua gelosia. Nuh è mortificato e confessa di essere terrorizzato all'idea di perderla. Così, Sevilay decide di restare. Samet non è più intenzionato a concedere il divorzio a Sumru. La raggiunge fuori dal lavoro e dopo avere discusso con lei, la insegue in macchina. Purtroppo l'uomo finisce in un burrone. Viene trasportato d'urgenza in ospedale. Anche Sumru si precipita. Nonostante tutto il male che l'ex marito le ha fatto, si preoccupa per lui. Sumru si reca in ospedale con Tahsin. In ospedale apprendono che Samet è sopravvissuto all'intervento.

Samet dopo l'incidente ha bisogno di un trapianto

Samet non è ancora del tutto fuori pericolo. È necessario un trapianto di rene. L'uomo confida al medico che anche Bunyamin potrebbe essere compatibile perché è suo figlio. Continua la persecuzione nei confronti di Sumru. Qualcuno appende degli striscioni con insulti a lei rivolti. L'accusa è di essere l'amante di Tahsin. Sumru si scaglia contro un uomo che condivide gli insulti a lei rivolti. Entrambi finiscono nella centrale di polizia. Nuh scopre che Hikmet ha tentato di fare abortire Melek causando un incidente d'auto. Le punta la pistola contro e la costringe a confessare. Poi, decide di avere pietà di lei. La situazione di Samet precipita, l'uomo ha un arresto cardiaco.